Sans forcer, le Thunder enchaîne une 7e victoire de suite

Au regard des dynamiques respectives, beaucoup ont pu imaginer que cette rencontre des extrêmes allait tourner au « blowout » absolu. Il n’a pas eu lieu, mais le Thunder n’a pas eu trop de difficulté pour repousser l’une des pires formations de l’Ouest, les Kings (113-99).

Ce succès porte la marque de l’inévitable Shai Gilgeous-Alexander qui, en scorant 33 points, a poursuivi sa série personnelle de matchs à 20 points ou plus. Soutenu par quatre autres joueurs ayant franchi la barre des 10 points, dont 21 unités pour son géant Chet Holmgren, le leader du Thunder a donné le tournis à la défense californienne, notamment dans le troisième quart-temps.

Le Thunder a pris un peu plus la mesure de son adversaire dans cette période, après deux premiers quart-temps beaucoup plus disputés qu’imaginé. Malgré une paire Zach LaVine – DeMar DeRozan loin d’une forme olympique (25 points à 8/22 aux tirs en cumulé), les visiteurs étaient parvenus à rester au contact à la pause (58-50). Arrivés plus récemment dans l’équipe, Dennis Schroder (21 points) et Precious Achiuwa (15 points et 9 rebonds) ont beaucoup apporté.

Insuffisant toutefois pour rester dans les pas du champion en titre dont on sent bien, soir après soir, qu’il lui suffit d’augmenter son niveau d’intensité d’un cran pour creuser l’écart. Il faut ainsi voir le visage dépité de Zach LaVine après une finition improbable avec la planche de « SGA » malgré la faute de Nique Clifford. Après cette action à la fin du troisième quart-temps, les locaux s’offraient 16 points d’avance (83-67).

Et pourtant, l’ultime période n’a pas tourné à la formalité parfaite. Car Malik Monk ou Maxime Raynaud continuaient à faire les efforts pour stabiliser, voire réduire l’écart un peu. C’était sans compter sur l’adresse lointaine de Lu Dort qui, après être resté muet en première période, a inscrit l’ensemble de ses 14 points dans la seconde.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « SGA » a joué dans le 4e quart-temps. Cette donnée est désormais un facteur pour évaluer le niveau de tranquillité du Thunder dans une rencontre. Comme ses camarades du cinq, la superstar locale a dû patienter jusqu’à la dernière minute de jeu pour rejoindre son banc. Son équipe n’étant pas dans la domination totale, Mark Daigneault a visiblement senti qu’un « run » californien n’était pas impossible. Il n’aura pas lieu, alors que le Canadien a été mobilisé sur 36 minutes, son plus gros temps de jeu depuis la seule défaite subie face aux Blazers, il y a 15 jours.

– Le « mystère » Keon Ellis. Sa présence semble être réclamée par les fans des Kings, mais après une titularisation face aux Spurs (la 2e de l’année), Ellis a retrouvé le banc et ne l’a pas beaucoup quitté. En seulement 11 minutes, l’arrière connu pour ses qualités défensives n’a pu apporter que 2 points et 3 rebonds. Plus tôt dans la saison, Doug Christie expliquait ne pas avoir assez de minutes pour tous ses arrières, évoquant un problème de riches… qui contraste avec la pauvreté du bilan.

– 7 victoires, 7 défaites. Grâce à ce 7e succès de rang, le Thunder améliore son bilan général à 15 victoires pour une unique défaite, et peut enchaîner dans l’Utah vendredi, avant d’essayer de se venger face aux Blazers dimanche. Dynamique parfaitement opposée pour les Kings (3v-12d) qui subissent une 7e défaite de rang et terminent leur semaine à Memphis, puis surtout à Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.