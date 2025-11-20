Avec un épatant Aaron Holiday, les Rockets résistent au « comeback » des Cavaliers

Les Rockets étaient de passage à Cleveland pour y défier des Cavaliers toujours amputés de Darius Garland. Les joueurs d’Ime Udoka débutent la partie avec un 7-0, mais Cleveland répond aussitôt avec deux tirs primés de suite de De’Andre Hunter (25 points à 6/11 au tir) pour ramener les deux équipes à égalité (7-7). Les deux équipes s’échangent ensuite les paniers pendant plusieurs minutes, mais les Rockets créent un nouvel écart avec un 14-1 conclu par un dunk d’Amen Thompson (27-15).

À la fin de la première mi-temps, Kevin Durant (20 points) et Alperen Sengun (28 points, 11 rebonds, 7 passes) donnent vingt points d’avance à Houston, mais De’Andre Hunter tente de calmer l’incendie avec son 3e panier primé de la soirée (57-40).

Houston plie, mais ne rompt pas

Cleveland connaît ensuite un bon passage dans la deuxième partie du troisième acte, en provoquant des pertes de balle pour revenir à dix points après un lancer-franc réussi de Lonzo Ball, auteur d’un tir à 3-points quelques minutes plus tôt (72-62). L’ancien meneur des Bulls enchaîne avec un “stepback” pris face à Alperen Sengun, mais Kevin Durant lui répond à mi-distance. Avant de débuter le quatrième quart-temps, Dean Wade intercepte un ballon et provoque une faute pour ramener les Cavaliers à quatre points (74-70).

Pour débuter ce dernier acte, Donovan Mitchell (21 points 8/17 au tir et 3/9 de loin) se réveille enfin et enchaîne deux tirs longue distance, mais il rate ses deux tentatives suivantes et n’arrive pas à redonner l’avantage à son équipe. Toutefois, l’arrière des Cavaliers porte la franchise de l’Ohio sur ces dernières minutes puisqu’il inscrit 19 des 34 derniers points de Cleveland.

Mais Aaron Holiday (18 points à 5/7 au tir et 3/5 de loin) se montre aussi et réussit un tir primé et un 2+1 pour redonner onze points d’avance à Houston (103-92). Un dernier coup d’accélérateur suffisant pour permettre aux Texans de s’imposer 114-104 pour ainsi enchaîner un cinquième succès de rang avant de défier Denver ce vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets reçus cinq sur cinq. Dès le début du match, les Texans ont mis la main sur cette rencontre pour prendre vingt points d’avance au cours du deuxième quart-temps. Cependant, les Rockets n’ont pas débordé d’adresse sur ce match puisqu’ils n’ont tiré qu’à 45%, mais ils ont dominé aux rebonds avec 51 prises contre 39 pour Cleveland. De quoi obtenir de nombreuses secondes chances et alourdir leur avance. Si Cleveland a tenté de revenir en deuxième période, la franchise de l’Ohio n’a jamais réussi à repasser devant et laisse Houston empocher sa cinquième victoire de suite.

– Le réveil est venu de Lonzo Ball. Si les Rockets sont repartis avec la victoire, rien n’a été facile surtout à cause de leur troisième quart-temps raté. Les hommes d’Ime Udoka n’ont inscrit que 17 points, leur plus bas total sur un quart-temps cette saison, ce qui a permis aux Cavaliers de finir ce troisième acte avec un 23-5 au cours duquel Lonzo Ball s’est montré avec deux tirs à 3-points pour ramener son équipe à quatre longueurs.

– Donovan Mitchell face à Aaron Holiday pour finir la rencontre. Donovan Mitchell n’affichait que deux points avant le début de ce quatrième quart-temps. De son côté, Aaron Holiday avait aussi été discret puisqu’il n’avait mis que quatre points tout au long des trois premiers quart-temps de cette partie. Pourtant, les deux joueurs se rendent coup pour coup tout au long de ce dernier acte pour tenter d’arracher la victoire. Si Donovan Mitchell inscrit 19 points, c’est Aaron Holiday qui a eu le dernier mot. Avec son tir à 3-points et son 2+1, il scelle le sort des Cavaliers et sur les douze dernières minutes de la partie, il a mis 14 points à 4/5 au tir et 3/4 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.