Les Wolves se font une petite frayeur face aux Wizards

Derniers de la NBA avec un bilan d’une victoire en treize matches, les Wizards débarquaient au Target Center sans Alex Sarr, leur meilleur joueur en ce début de saison. Autant dire qu’on s’attendait au pire face aux Wolves, et pendant une mi-temps, ça a été le cas…

Anthony Edwards démarre fort avec 12 points dans le premier quart-temps, Julius Randle multiplie les fautes provoquées, et les Wolves déroulent leur basket. En face, les Wizards s’accrochent avec Bilal Coulibaly, et surtout Kyshawn George. Mais lorsque les deux coaches ouvrent leur banc, on voit clairement que Naz Reid et Mike Conley Jr. prennent l’ascendant sur la “second unit” adverse. Résultat, après un premier quart-temps axé sur l’attaque (34-29), les Wolves se fâchent, et les Wizards restent six minutes sans inscrire le moindre point !

Reid est en feu, et les Wolves passent un 16-0 ! CJ McCollum stoppe l’hémorragie, mais les Wizards perdent ballon sur ballon, et Reid insiste. Dans le seul deuxième quart-temps, l’ancien meilleur 6e homme de la NBA inscrit plus de points (18) que tous les Wizards réunis (17). Comme les Wolves ne se privent pas de marquer sur chaque balle perdue de Washington, le score est lourd à la pause : 71-46 !

Kyshawn George réveille Washington

Au retour des vestiaires, Brian Keefe change la stratégie avec des prises à deux sur Julius Randle et beaucoup d’aides pour stopper les pénétrations. Forcément, on se retrouve avec du “drive-and-kick” des Wolves, et comme les shooteurs n’en mettent pas une, le jeu de Minnesota se dérègle, et les Wizards reprennent confiance. George et ses partenaires attaquent le 3e quart-temps sur un 17-4, avec une défense bien plus haute.

Côté Minnesota, il n’y a plus aucun mouvement, et la défense perd aussi de sa mobilité. Kyshawn George en profite pour survoler ce 3e quart-temps avec 12 points et 3 passes, une activité énorme des deux côtés du terrain. C’est lui, sur un fadeaway au buzzer, qui ramène les siens à -12 (94-82) à la fin du 3e quart-temps.

Les Wizards ont repris des couleurs, au point de revenir par deux fois à cinq unités (98-93, puis 106-101). Keyonte George a même l’occasion de ramener les siens à une possession… mais il manque ses deux lancers.

Sur l’action suivante, Conley sanctionne à 3-points. C’est le tournant du “money time”. Minnesota resserre la vis, et Julius Randle finit le travail : 4 sur 6 aux tirs dans le dernier quart-temps avec une percussion incessante. C’est Donte DiVincenzo qui repousse définitivement le danger avec un 3-points pour redonner 10 points d’avance (116-106), et les Wolves s’imposent finalement 120-109 pour une 7e victoire en huit matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour McDaniels. “Iron Man” des Wolves avec 157 matches disputés de suite, Jaden McDaniels était en civil en raison d’une entorse au poignet. Le “couteau-suisse” de Minnesota réalise jusqu’à présent sa meilleure saison en carrière avec 17.5 points de moyenne.

– Kyshawn George confirme. Alex Sarr touché au pied et forfait, le Suisso-Canadien n’a pas hésité à prendre ses responsabilités, et il s’est comporté en leader au retour des vestiaires pour finir avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes. Ses deux lancers-francs ratés à l’entrée du “money time” ont cassé le comeback des Wizards.

– Rudy Gobert se fait plaisir. Avec 9 points, 15 rebonds et 3 passes, l’intérieur français a fait du Gobert, avec une grosse moisson au rebond offensif. On retiendra aussi sa passe aveugle pour Naz Reid dans le 2e quart-temps pour passer l’écart au-dessus des 20 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.