Les Raptors dominent les Sixers et passent 2e à l’Est !

On n’arrête décidément plus la folle dynamique des Raptors. Ce ne sont pas encore les onze victoires de rang des Pistons mais en s’imposant à Philadelphie (112-121), la franchise canadienne signe un neuvième succès en dix rencontres et confirme son très bon début de saison.

Les visiteurs prennent un bon départ avec Scottie Barnes et R.J. Barrett en détonateurs et un scoring équitablement réparti. Soit à peu près l’inverse des Sixers, où Tyrese Maxey démarre pied au plancher et semble lancé dans une mission seul contre tous. Le meneur est en réussite (12 points à 4/7 dans le premier quart-temps) mais Philadelphie reste dans le coup grâce à l’apport de Trendon Watford, auteur d’un triple-double contre ces même Raptors il y a deux semaines, en sortie de banc. Philadelphie domine outrageusement au rebond, mais souffre face à l’intensité défensive de Toronto et perd huit ballons en douze minutes.

Les visiteurs mènent brièvement de sept points, mais Philadelphie répond immédiatement d’un 8-0 grâce à l’adresse extérieure de Jared McCain et Jabari Walker. Un secteur dans lequel les Raptors sont en faillite totale dans ce deuxième quart, les empêchant de pouvoir grossir leur avance. Toronto semble avoir une légère domination sur les débats, mais les Sixers reviennent à chaque fois à réaction. A l’image du 9-0 pour conclure le quart et rentrer aux vestiaires en tête après avoir mené à peine plus de deux minutes sur l’ensemble de la première période (59-56).

Une très belle deuxième période

Peut-être vexés de s’être fait coiffer au poteau, les Raptors reviennent bien plus conquérants. Barrett grimpe au poster sur Andre Drummond pour donner le ton. Toronto joue plus vite, bien plus vite. Les Canadiens profitent des nombreux ballons perdus adverses, et du repli aléatoire voire parfois douteux de Philadelphie.

Le raz de marée est total avec 44 points encaissés, 13/19 au tir avec une passe décisive sur chacune des réussites, et même une adresse à 3-points retrouvée (5/6). Les Sixers sont dépassés et collectionnent les fautes, laissant Toronto s’envoler (82-97).

Ce scénario, les hommes de Nick Nurse ne le connaissent que trop bien cette saison. Et une fois de plus, Philadelphie laisse passer l’orage pour mieux repartir de l’avant. Les Raptors subissent la pression et enchaînent plusieurs balles perdues. Le trio Walker – Drummond – Grimes sonne la charge, et Quentin Grimes ponctue de deux gros tirs de loin un 19-6 pour complètement relancer le match (106-109). Les Sixers manquent la balle d’égalisation dans la foulée, et c’est Immanuel Quickley qui prend es choses en main. Le meneur de Toronto inscrit deux tirs à 3-points très clutch dans les trois dernières minutes et force la décision.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Quickley – Grimes dans un joli money time. Le quatrième quart-temps a été superbe d’intensité, bien aidé par le coup de chaud de Quentin Grimes. Le shooteur s’est démultiplié pour tenter de renverser la rencontre (15 points à 5/9 dans le dernier quart). Mais il est tombé face au sang-froid d’Immanuel Quickley, lui aussi auteur de trois tirs à 3-points sur la période et homme providentiel de Toronto en fin de match.

– Le collectif des Raptors en impose. Une fois encore, c’est toute l’équipe de Toronto qui est parvenu à s’exprimer. Six joueurs terminent à plus de dix points, mais surtout six joueurs terminent à quatre passes et plus, une performance bien plus rare, dont l’intégralité du cinq majeur. La méthode Darko Rajakovic semble bel et bien porter ses fruits.

– Toronto nouveau dauphin de Detroit. Avec ce nouveau succès, les Raptors profitent de la défaite de Cleveland pour grimper à la deuxième place de la Conférence Est. Ils n’avaient plus gagné neuf matchs en dix rencontres depuis février 2020, la meilleure saison régulière de l’histoire de la franchise. Et la victoire du soir montre un peu plus le caractère de cette équipe, qui ne s’est pas laissée submerger par le retour de Philadelphie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.