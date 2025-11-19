On n’arrête plus les Pistons : 11e victoire d’affilée !

Certes, les Hawks étaient très diminués, avec trois titulaires en moins, mais les Pistons signent cette nuit une 11e victoire de suite ! En back-to-back, les partenaires de Cade Cunningham s’imposent 120-112 à Atlanta, et tout s’est joué dans le dernier quart-temps.

Avant cela, Detroit avait pris un départ canon : 65 % au tir, domination dans la raquette de Jalen Duren et déjà un rythme bien posé des deux côtés du terrain. Atlanta s’en sort néanmoins avec un buzzer-beater à 12 mètres signé Keaton Wallace pour revenir à 33–27 après douze minutes.

Malgré cette petite alerte, Detroit continue de dérouler. Défense compacte, exécution propre, circulation de balle fluide : les Pistons prennent jusqu’à 19 points d’avance, même si un poster de Dyson Daniels vient réveiller la State Farm Arena à deux minutes de la pause. Privés de Zaccharie Risacher, touché à la hanche, mais aussi de Trae Young et Kristaps Porzingis, les Hawks sont menés de 13 points à la pause (67-54), et les rentrées de Cade Cunningham et d’Ausar Thompson accentuent la domination des Pistons.

Detroit plie l’affaire en trois minutes

Après la pause, Detroit se contente de gérer cette avance, et Thompson donne 16 points d’avance (94-78) en toute fin de 3e quart-temps. Et c’est au moment où l’on pense que la soirée est pliée que les Hawks vont soudainement se réveiller. Visiblement éreinté par son match de la veille, Detroit craque : un 2 sur 11 pour démarrer le dernier acte, rebonds offensifs lâchés, second-chances offertes… et les Hawks en profitent. Un layup de Dyson Daniels ramène même Atlanta à 99–98 et la salle explose.

Sauf que ça agit comme une piqûre de rappel pour les Pistons, et en trois minutes, les joueurs de JB Bickerstaff tuent le match. C’est d’abord une interception de Daniss Jenkins pour dunk en transition. Puis une violation des 24 secondes forcée, et

une interception de Duncan Robinson. Derrière, il y a aussi ce contre d’Ausar Thompson sur Jalen Johnson, puis un nouveau contre sur Daniels. En face, les Hawks n’inscrivent pas le moindre panier sur cinq possessions de suite, et de +1, l’écart passe à +9. On entre alors dans le money time et les Hawks ne s’en relèveront pas, pour finalement s’incliner 120-112, après cinq victoires de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Et de 11 ! Leader de la conférence Est avec 13 victoires pour 2 défaites, les Pistons enregistrent un 11e succès de suite, et ça ne leur était plus arrivé depuis la saison 2007/08. Cette année-là, ils avaient atteint le stade des finales de conférence.

Rentrées gagnantes. On l’oublie, mais les Pistons évoluaient depuis trois matches sans Cade Cunningham, ni Ausar Thompson. Le premier a repris ses bonnes habitudes avec 25 points et 10 passes, et sa gestion du tempo est remarquable. En sortie de banc, Thompson a changé le cours du dernier quart-temps avec son activité défensive.

Les Hawks n’ont pas à rougir. Privés de trois titulaires, les joueurs de Quin Snyder continuent de montrer de belles choses, et Jalen Johnson justifie son titre de meilleur joueur de la semaine avec 25 pts, 8 rbds et 7 pds. A ses côtés, Onyeka Okongwu continue de surprendre de loin : 4 sur 7 à 3-points !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.