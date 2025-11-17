Matchs
NBA hier
Matchs
hier
BOS121
LAC118
SAS123
SAC110
WAS106
BRO129
HOU117
ORL113
NOR106
GSW124
DAL138
POR133
PHO122
ATL124
UTH150
CHI147
Très grosse frayeur pour Zaccharie Risacher

Publié le 17/11/2025 à 7:54 Twitter Facebook

NBA – Le Français a lourdement chuté après un dunk et quitté prématurément ses coéquipiers. Mais rien de grave visiblement.

Zaccharie RisacherQuin Snyder a loué ses interceptions, après la rencontre en conférence de presse, qui ont permis aux Hawks de trouver les ressources pour surmonter un troisième quart-temps raté et réussir le dernier à Phoenix. Mais c'est justement après un ballon volé que Zaccharie Risacher a fait peur à tout le monde.

Nous sommes dans le dernier quart-temps et le Français intercepte une passe molle de Collin Gillespie. Il file vers le cercle et dunke. Resté accroché au cercle et emporté par son élan, il chute lourdement. Les images sont impressionnantes et le premier choix de la Draft 2024 reste un bon moment au sol, avant de quitter le terrain…

La franchise communiquera dans la foulée, en parlant d'une contusion à la hanche gauche, pour annoncer que Zaccharie Risacher ne pourra pas finir la rencontre, finalement remportée par les Hawks.

Quant à l'ailier français, il termine avec 15 points à 6/13 au shoot, 4 passes décisives et 3 rebonds en 26 minutes. Mais sera-t-il en tenue mardi soir pour la réception des Pistons, les leaders de la conférence Est ?

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6
2025-26 ATL 11 24:38 47.8 34.0 68.4 0.6 2.0 2.6 1.3 1.8 1.1 0.8 0.6 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Jonathan Demay
