Les Hawks renversent les Suns mais perdent Zaccharie Risacher

Phoenix tenait son match, son rythme, son avance… et a tout laissé filer. Pourtant dominateurs pendant trois quart-temps, les Suns se sont effondrés dans le money-time pour finalement s’incliner 124–122 face à des Hawks héroïques, capables de passer 47 points dans le dernier quart-temps après avoir compté jusqu’à 22 unités de retard.

Le début de match avait été brouillon des deux côtés, mais les Hawks ont rapidement montré davantage de calme et de fluidité. Si Phoenix a arrosé (8/28 dans le premier quart-temps, 1/12 à 3-points), Atlanta a su exploiter les errements adverses pour prendre les devants (25-21). Malgré un énorme travail au rebond — déjà 10 offensifs dans le premier acte ! — les Suns manquent d’adresse pour en tirer profit.

Phoenix contrôle… puis craque

Le banc de Phoenix fait alors une vraie différence : Collin Gillespie, Jordan Goodwin et Kris Dunn insufflent de l’énergie, les ballons circulent mieux et Dillon Brooks électrise la salle. Avec un 21–7 pour finir la mi-temps, ce sont même les Suns qui regagnent les vestiaires en tête (58–57), malgré un 22/53 aux tirs.

Au retour des vestiaires, Dillon Brooks continue son show. Phoenix monte en intensité, la défense devient plus agressive, les rotations se resserrent, et les fautes de mains disparaissent. Résultat : 15–0 en fin de troisième quart, un total de 37 points dans la période, et une avance confortable de 95–77. Les Suns semblent alors avoir mis la main sur la rencontre.

D'ailleurs, Phoenix maintient son avance sur les premières minutes du dernier quart-temps, pour prendre jusqu'à 22 points d'avance. Le banc exulte, tout fonctionne… puis quelque chose se fissure. D’abord un oubli défensif. Puis un mauvais tir. Puis un rebond abandonné. En quelques secondes, la dynamique bascule complètement.

Le vol plané de Risacher

Zaccharie Risacher vole deux ballons de suite et relance Atlanta en transition. Nickeil Alexander-Walker multiplie les attaques du cercle, Onyeka Okongwu domine à l’intérieur, et Jalen Johnson continue son récital.

L’écart fond inexorablement : +12… puis +6… puis +4. Phoenix panique clairement avec des possessions précipitées, des tirs forcés et une identité de jeu perdue.

À 45 secondes de la fin, Atlanta prend l’avantage (119–118) grâce à Nickeil Alexander-Walker. Derrière, les arbitres envoient Jalen Johnson sur la ligne des lancers-francs après une faute de Devin Booker. Le “challenge” de Jordan Ott est infructueux, et c'est aux lancers que les Hawks s'imposent 124-122 pour une 5e victoire de suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Risacher sort sur blessure. Décisif dans le comeback des Hawks, Zaccharie Risacher est sorti sur blessure après une lourde et impressionnante chute après un dunk. Auteur de 15 points, le Français est resté un bon moment au sol avant de quitter le terrain. Premier verdict : un gros bleu à la hanche.

Risacher with a SCARY fall and Mark Williams did NOT care pic.twitter.com/I1Sh5XxZNv — BrickCenter (@BrickCenter_) November 17, 2025

– Phoenix se saborde. Les Suns avaient la recette pour gagner : 47 rebonds à 34, 16 rebonds offensifs, 37 points dans le troisième quart-temps… Mais ils ont aussi laissé trop de portes ouvertes : 17 pertes de balles ; trop de possessions précipitées; absence de discipline défensive dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.