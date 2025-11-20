L’équipe C des Warriors finit par craquer à Miami

Le « back-to-back » des Warriors, décimés en Floride, démarre de la pire des manières : aucun panier et un retard de 16 points au bout de six minutes. Le Heat en profite logiquement en face, d’autant que le retour de Bam Adebayo semble galvaniser tout le monde. Quelques paniers du banc en fin de quart-temps aident toutefois les Californiens à lancer la machine, sous les yeux d’un Jimmy Butler en civil pour ses retrouvailles avec le Kaseya Center (29-20).

En contrôle, Miami perd de sa superbe puis finit par se faire punir quand, à l’image de Simone Fontecchio, les ballons perdus se multiplient. Décomplexés, les joueurs de Golden State, Buddy Hield en tête, ne manquent pas de s’en nourrir pour alimenter un « run » de 17-4 qui remet les compteurs à zéro. Avant un léger réveil du collectif floridien, soudé et qui se réunit à presque chaque arrêt de jeu (49-45).

Le mano-a-mano se poursuit après la pause, entre une équipe du Heat qui tente de se détacher sans y parvenir, face à des joueurs des Warriors qui ne lâchent rien. À l’envie, à l’image de Quinten Post ou Pat Spencer, les visiteurs font déjouer les locaux, de plus en plus maladroits et dominés au rebond (ce qui offre de nombreuses secondes chances). Andrew Wiggins ne suffit pas à garder les siens devant (74-72).

C’est alors que Miami appuie sur l’accélérateur en début de quatrième quart-temps. Sous l’impulsion de Kel’el Ware, hyperactif sous les panneaux, et surtout de Norman Powell, enfin plus adroit et agressif au scoring, un 18-4 change le cours de la partie. Le type de « run » qui assomme, d’autant que les pertes de balle n’ont en rien aidé, et Bam Adebayo se charge d’enfoncer le clou dans les cinq dernières minutes, à 3-points, à mi-distance puis aux lancers. Avec l’aide de Powell (110-94).

De retour de blessure, Bam Adebayo (20 points, 7 rebonds) a signé une reprise encourageante, dans cette rencontre pauvre en adresse (38% pour les deux équipes), et Norman Powell (25 points) s’est réveillé au meilleur moment, avec ses 17 unités dans le seul quatrième quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami a terminé fort. Auteur du meilleur départ, le Heat s’est peu à peu laissé endormir par cette équipe des Warriors qui n’avait rien à perdre et qui s’est battue avec ses armes, pour s’offrir le droit de repartir avec la victoire à douze minutes de la fin. Sauf que la bande de Norman Powell et Bam Adebayo a attaqué la dernière période par un 18-4, qui a mis les hommes de Steve Kerr dans les cordes. À l’arrivée, elle s’est achevée sur un… 38-22. Entre l’énergie de Kel’el Ware au rebond ou une belle efficacité sur jeu rapide, les joueurs d’Erik Spoelstra ont ainsi accéléré quand il le fallait, pour empocher un précieux succès.

– Golden State décimé. Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Jonathan Kuminga et Al Horford. Outre De’Anthony Melton, blessé de longue date, ce sont les cinq meilleurs joueurs des Warriors qui manquaient à l’appel, cette nuit. Il a donc fallu s’en remettre à Buddy Hield, Quinten Post, Brandin Podziemski ou Pat Spencer, certes volontaires mais finalement trop courts contre le talent de Norman Powell et Bam Adebayo. Clairement, le retour à la maison va faire beaucoup de bien à ces « Dubs », invaincus chez eux (5-0) et visiblement déjà sur les rotules, alors que la saison n’a repris que depuis un mois.

– Bam Adebayo a rejoué. Après deux semaines d’absence, dues à une gêne au pied, Bam Adebayo a pu retrouver le chemin des parquets, le soir de la venue de son ancien compère, Jimmy Butler. Sans forcer, l’intérieur All-Star a fait son match pendant trois quarts-temps, en laissant le jeu venir à lui. Avant de prendre les choses en main lors du dernier acte, histoire de repousser pour de bon les assauts des Californiens, plombés par leurs ballons perdus. Tyler Herro également proche de revenir, c’est en tout cas un premier point positif pour les Floridiens.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.