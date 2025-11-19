Bam Adebayo, invité surprise des retrouvailles avec Jimmy Butler ?

Avec quatre victoires en six matches en l’absence de Bam Adebayo, touché au gros orteil depuis le 5 novembre, le Heat a fait mieux que tenir le choc. Néanmoins, le pivot floridien piaffe d’impatience, et les deux derniers jours d’entraînement ont conforté le staff médical dans sa décision de passer le statut du joueur de blessé à « incertain » pour les retrouvailles de ce soir entre le Heat d’Andrew Wiggins et les Warriors de Jimmy Butler.

Erik Spoelstra a commenté la bonne nouvelle, alors que son homologue et ami, Steve Kerr, pourrait laisser des stars au repos après la défaite de la veille à Orlando.

« C’est une bonne nouvelle. Je ne le savais pas. Il a fait deux bons entraînements de suite. Il se passe des choses en coulisses. Il a vraiment consacré du temps, suivi un traitement et travaillé activement. Je pense que c’était un plan responsable, et on verra ce que dira le staff dans les prochaines 24 heures », a-t-il glissé.

Protéger Bam Adebayo… de lui même

Depuis son absence, Kel’el Ware a effectué un intérim plus que correct au poste 5, mais Erik Spoelstra souligne l’impact que Bam Adebayo peut avoir sur cette équipe qui doit également composer avec la blessure de Tyler Herro. « Cela ne devrait pas surprendre les gens. On parle de l’un des meilleurs ‘two-way player’ de la ligue. Il va avoir un impact, et tout ce qu’il fait a une incidence sur la victoire », a rappelé le coach du Heat.

Toujours est-il que la nature de la blessure nécessite la plus grande précaution de la part du staff médical et Bam Adebayo est face à un dilemme.

« On voit les deux aspects », a-t-il déclaré à propos d’un éventuel retour plus rapide. « D’un côté, il y a évidemment l’impression de pouvoir aider. Et de l’autre, on veut aussi être en pleine forme pour que la blessure ne revienne pas. On oscille donc entre les deux. C’est là qu’on se tourne vers le coach et le staff. Parce qu’ils savent tous les deux que je vais vouloir jouer quoi qu’il arrive. Ils doivent donc en quelque sorte me protéger de moi-même. Ces deux semaines ont donc été difficiles sur ce point ».

Quant à la perspective de croiser Jimmy Butler, voici ce qu’il a répondu : « On finit un peu par mettre ça de côté. On avance dans la vie. On a une super équipe qui joue un excellent basket, et on préfère continuer sur cette lancée plutôt que de faire les gros titres. »

Après Golden State, Miami enchaîne par deux déplacements, à Chicago vendredi et Philadelphie dimanche.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 8 30:23 45.2 34.0 86.1 1.0 7.1 8.1 2.9 1.6 1.0 2.0 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.