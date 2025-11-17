Tyler Herro et Bam Adebayo se rapprochent du parquet

C'est une étape qui fait toujours plaisir, aux principaux concernés et à leurs coéquipiers. Même si on ne sait pas encore précisément quand ils reviendront sur le terrain, Tyler Herro et Bam Adebayo ont rejoint hier le groupe d'Erik Spoelstra pour leur premier entraînement suite à leurs blessures respectives, au pied et au gros orteil.

Tyler Herro n'a pas encore joué cette saison, la faute à une blessure au pied qui l'a finalement contraint à se faire opérer le 19 septembre, avec une indisponibilité qui avait alors été estimée à deux mois. Bam Adebayo a pour sa part manqué les cinq derniers matchs suite à des douleurs au gros orteil, un mal qui peut être très problématique, surtout pour des gabarits de son genre. La mission du staff médical va maintenant être de mesurer son enthousiasme et s'assurer qu'il soit remis à 100% avant de revenir sur les parquets.

« Je ressens beaucoup moins de douleur par rapport à ce que j'ai pu ressentir. Vraiment moins. Donc je travaille afin de pouvoir revenir », a lancé l'intérieur. « La décision en reviendra au staff. Bien sûr qu'ils essaient de me protéger de moi-même. Mais ça m'a fait tellement de bien, juste de revenir à l'entraînement. »

Tyler Herro a davantage eu le temps de prendre son mal en patience mais savoure aussi son retour à l'entraînement.

« C'était juste une super sensation d'être à nouveau avec mes coéquipiers et d'être sur le terrain avec eux pour la première fois de la saison. Donc ça a fait du bien de reprendre les exercices. Mon pied va mieux. J'ai suivi la rééducation chaque jour depuis l'opération pour essayer de revenir le plus vite possible. J'envisage de revenir d'ici une semaine ou deux, en espérant qu'il n'y ait pas de contrecoup. Donc on verra comment ça se passe. »

Le maximum de précautions

Pour lui aussi, le staff médical prendra toutes les précautions pour ne pas précipiter son retour et faire en sorte qu'il soit en mesure d'absorber le rythme et l'enchaînement des efforts, comme le réclame le quotidien d'un joueur NBA en pleine saison régulière. Le joueur avait tout fait pour éviter l'opération car il savait qu'une intervention chirurgicale signifiait une rééducation plus longue et davantage d'incertitude quant à la date de son retour.

« Il n'y avait pas de calendrier définitif concernant mon retour lorsque je me suis fait opérer », a-t-il précisé. « Tout le monde y allait de son pronostic sur le nombre de semaines. Mais ça dépend de comment je me sens et de comment mon pied réagit. Certaines personnes en ont eu pour trois, cinq mois après avoir subi la même blessure. Donc ça dépend juste de comment mon pied réagit. J'espérais que ça allait le faire au bout de six semaines. Mais à ce moment-là, je venais à peine de revenir sur le terrain, pour commencer à bouger. Donc encore une fois, ça dépend juste de la façon dont je me sentirai avec mon pied. Et comme je l'ai dit, je me soigne 24h/24 afin de pouvoir revenir sur le terrain autant que possible. »

Le staff médical aura aussi pour mission de s'assurer que l'arrière aura le même impact offensif, avec la même explosivité qu'avant sa blessure. Surtout que Miami a décidé d'accélérer le tempo cette saison.

« Je serai moi-même, et je jouerai de la façon dont j'ai joué la saison dernière, celle d'avant, et celle d'avant encore… Je sais jouer vite. J'ai joué vite toute ma vie avant d'arriver à Miami. Je sais comment évoluer dans ce style d'attaque. C'est ce qui est bien avec moi, je peux jouer dans tout type d'attaque », a-t-il ainsi conclu.

Encore un peu de patience, pour Tyler Herro et Bam Adebayo comme pour leurs coéquipiers qui ne peuvent qu'être enthousiastes à l'idée de les retrouver. « On va ajouter deux All-Star. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus », a rappelé Nikola Jovic. « C'est très facile de jouer avec eux. Ce sont des joueurs incroyables ».