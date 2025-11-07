Bam Adebayo peut souffler

Quand on se blesse tout seul, sur une action anodine, ce n'est jamais bon signe. Surtout lorsqu'on quitte le terrain, et qu'on ne revient pas… Mais les examens passés par Bam Adebayo n'ont rien révélé de très grave puisque le pivot du Heat souffre d'une entorse du gros orteil gauche, contractée mercredi soir après huit minutes face aux Nuggets.

Ce qu'on sait, c'est qu'il est forfait pour la rencontre de ce soir face aux Hornets, mais le staff médical précise qu'il n'est pas à l'infirmerie, et qu'il pourrait revenir dès le match suivant.

Touché face aux Nuggets sur un simple main-à-la-main, Bam Adebayo craignait une blessure beaucoup plus grave. « Un joueur m’a touché derrière la jambe, et j’ai ressenti une douleur au pied, » avait-il raconté. « J’ai préféré sortir pour vérifier ce qu’il en était. Mieux vaut éviter d’aggraver les choses. »

La situation devient compliquée pour le Heat, car Kel’el Ware est le seul autre vrai pivot de l’effectif, et face aux Nuggets, Erik Spoelstra a demandé au « petit » Keshad Johnson (1m98) de dépanner sous les panneaux, face à Nikola Jokic. Sans Bam Adebayo, le Heat avait été dominé au rebond offensif puisque les Nuggets avaient pris 21 rebonds, et inscrits 22 points sur des « secondes chances ».

« C’est un point sur lequel il faut se concentrer, » a prévenu Norman Powell. « Peu importe le statut de Bam, on doit être prêts à faire les écrans, à résister physiquement, à faire ces efforts supplémentaires pour sécuriser les rebonds. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 ☆ MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 ☆ MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 ☆ MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 6 34 44.6 34.1 90.3 1.3 7.7 9.0 3.2 1.8 1.0 2.3 0.3 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.