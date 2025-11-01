Matchs
IND
ATL
PHI
BOS
CLE
TOR
CHI
NYK
MEM
LAL
PHO
UTH
POR
DEN
LAC
NOR
Stats & Highlights | Pas de triple-double ni de victoire pour Nikola Jokic à Portland

La série s'arrête pour Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets ne signe pas un cinquième triple-double consécutif, et les Blazers s'imposent au bout du suspense.

Nikola Jokic avec les NuggetsLes Hawks étaient certes privés de Trae Young, mais les Pacers doivent eux faire avec une montagne d'absents, et ils n'ont donc pas tenu le choc face à Zaccharie Risacher (13 points à 5/12) et compagnie. Les joueurs de Rick Carlisle ont tenu jusqu'à la mi-temps avant d'exploser… et de subir une cinquième défaite en cinq matchs.

Pas de suspense non plus dans l'Arizona, où les Suns ont creusé l'écart dès le premier quart-temps, derrière les 36 points de Devin Booker, pour venir à bout du Jazz. Malgré les 33 points de Lauri Markkanen.

Le suspense était à Portland, où les Blazers ont renversé les Nuggets dans le dernier quart-temps. Nikola Jokic (21 points, 14 rebonds, 9 passes) rate le tir de l'égalisation… et le triple-double pour la première fois cette saison.

Philadelphie – Boston
Cleveland – Toronto
Chicago – New York
Memphis – LA Lakers
LA Clippers – New Orleans

Indiana – Atlanta : 108-128

Phoenix – Utah : 118-96

Portland – Denver : 109-107

