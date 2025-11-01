Les Hawks étaient certes privés de Trae Young, mais les Pacers doivent eux faire avec une montagne d'absents, et ils n'ont donc pas tenu le choc face à Zaccharie Risacher (13 points à 5/12) et compagnie. Les joueurs de Rick Carlisle ont tenu jusqu'à la mi-temps avant d'exploser… et de subir une cinquième défaite en cinq matchs.

Pas de suspense non plus dans l'Arizona, où les Suns ont creusé l'écart dès le premier quart-temps, derrière les 36 points de Devin Booker, pour venir à bout du Jazz. Malgré les 33 points de Lauri Markkanen.

Le suspense était à Portland, où les Blazers ont renversé les Nuggets dans le dernier quart-temps. Nikola Jokic (21 points, 14 rebonds, 9 passes) rate le tir de l'égalisation… et le triple-double pour la première fois cette saison.

Indiana – Atlanta : 108-128

Phoenix – Utah : 118-96

Portland – Denver : 109-107