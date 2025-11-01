Les Celtics infligent aux Sixers leur première défaite

Dès le début, Jaylen Brown et Payton Pritchard se mettent en jambes en frappant à mi-distance à plusieurs reprises. Joel Embiid, avec son rythme très lent, s'occupe de répondre. Mais le MVP des Finals 2024 est particulièrement efficace, avec 16 points dans le premier quart-temps (25-38).

Parce qu'ils défendent bien, bloquent bien au rebond et continuent de faire circuler le ballon en attaque, les Celtics prennent plus de vingt points d'avance. Après avoir été discret, VJ Edgecombe se montre davantage et Philadelphie passe un 15-2 avant la pause pour revenir un peu (57-68).

La dynamique positive se poursuit après la mi-temps pour les Sixers, qui reviennent à égalité. Jaylen Brown réagit avec un panier primé et un autre après rebond offensif, pour redonner de l'air à Boston, qui en a besoin. Même après la sortie de l'ailier, Boston garde la main, en passant un 10-0 (82-89). Les champions 2024 semblent filer vers la victoire mais, entre un peu de maladresse et face aux efforts faits par les Sixers, les dernières minutes sont serrées.

Tyrese Maxey et VJ Edgecombe frappent à 3-pts et dans la dernière minute, il n'y a plus que deux points d'écart. Puis un, après un lancer-franc manqué de Jaylen Brown et un lay-yp de Tyrese Maxey. Jaylen Brown, encore lui, commet une faute offensive et Philadelphie a une balle de match.

Tyrese Maxey se manque, mais Josh Minott rate ses deux lancers-francs. Nouvelle chance pour les Sixers. La possession est mal négociée avec un shoot à 3-pts de Joel Embiid qui ne trouve pas la cible (108-109).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le première défaite pour Philadelphie. Après quatre victoires de suite, il a fallu attendre la première journée de la NBA Cup pour voir les troupes de Nick Nurse perdre une rencontre. Il n'y a plus que les Bulls qui sont invaincus dans la conférence Est.

– Jaylen Brown, capitaine du bateau. Même si son lancer-franc manqué à la fin aurait pu coûter cher, l'ailier a été le meilleur joueur de la rencontre, avec ses 32 points à 13/19 au shoot et 6 passes. Il a été secondé, mais fut le seul à être vraiment adroit, Payton Pritchard finissant par exemple à 1/9 à 3-pts, Derrick White à 2/7.

– Les Celtics ont assuré le rebond. Joe Mazzulla en parle tous les matins au réveil et le message est encore bien passé ce vendredi. Avec 16 rebonds offensifs et 45 au total, les joueurs de Boston ont gagné la bataille en multipliant les efforts sous le cercle.