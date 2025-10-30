Matchs
Aux Celtics, on pense au rebond dès le réveil

Publié le 30/10/2025 à 10:09

Face à des Cavaliers pourtant richement dotés à l'intérieur, et après un début de saison raté dans ce domaine, Boston a gommé ses gros défauts sous le cercle.

Lors des trois premiers matches, tous perdus, le rebond était le point noir des Celtics. Puis, face aux Pelicans et surtout face aux Cavaliers, les troupes de Joe Mazzulla ont redressé la barre. Dans le détail, cela donne 54 rebonds contre New Orleans et 53 contre Cleveland.

« Le rebond, on doit y penser chaque jour, dès le réveil. Ce n'est pas encore acté. On doit se le rappeler et y prêter attention dès demain. C'est une habitude, une discipline sur lesquelles il faut constamment travailler », insiste le coach des Celtics, qui ne s'emballe pas après ces deux bonnes performances.

La dernière en date doit néanmoins être soulignée car en face, il y avait du lourd en face avec Jarrett Allen et Evan Mobley. Les deux intérieurs des Cavaliers ont gobé 17 rebonds alors que Josh Minott et Neemias Queta ont respectivement pris 14 et 13 rebonds !

« On a appuyé sur le bouton de manière collective. On essaie tous de bloquer notre adversaire. Le groupe se dit alors que si chacun bloque, l'un d'entre nous peut aller chercher le rebond. C'est un effort collectif », analyse Josh Minott après la victoire des Celtes.

Luka Garza, Jaylen Brown et Derrick White ont chacun ajouté cinq prises. « C'est un talent, comme le shoot ou la passe », assure Jaylen Brown sur le fait de prendre des rebonds. « Il faut avoir le bon timing, les bonnes sensations sur la direction prise par le ballon, avec les rebonds longs sur les tirs de loin. C'est aussi un combat. »

Un art, un combat, mais aussi un travail qui se perfectionne au fil des matches, avec l'aide de la vidéo. 

« Regarder les images et voir où on fait nos erreurs, c'est important. On était catastrophique durant les trois premiers matches », poursuit le MVP des Finals 2024. « On doit en parler tous les jours. En parler encore et encore », enfonce Joe Mazzulla, qui parle du secteur depuis le début du camp d'entraînement.

Par Jonathan Demay
