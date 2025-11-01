Les Raptors surprennent les Cavaliers à l’extérieur

Premier match de NBA Cup et première victoire pour les Raptors ! Sur le parquet d'une formation de Cleveland décimée (Darius Garland, Max Strus, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Jarrett Allen blessés), la formation de Darko Rajakovic a su saisir sa chance pour décrocher son deuxième succès en six matchs cette saison. Aux côté du trio Barrett-Ingram-Barnes, on retiendra notamment l'entrée foudroyante de Jamison Battle en deuxième mi-temps avec ses 20 points en 15 minutes, à 7/7 au tir !

Le trio Barrett-Ingram-Barnes a parfaitement lancé les Raptors en premier quart-temps. Toronto a non seulement pris le dessus mais a même compté jusqu'à 13 points d'avance suite à un 3-points de Sandro Mamukelashvili et un dunk de Gradey Dick en début de deuxième acte (24-37).

Cleveland a entamé sa remontée par deux paniers de suite à 3-points de Jaylon Tyson et a terminé la deuxième mi-temps sur un 7-2 conclu par deux paniers de De'Andre Hunter pour revenir dans le coup à la pause (43-48).

Jamison Battle et Brandon Ingram trops forts pour ces Cavs

Sur leur lancée, les Cavs ont repris le match par un 17-3 sous l'impulsion du duo Ball-Mobley (60-51). Toronto ne s'est pas démonté pour autant. Les trois paniers à 3-points de Jamison Battle ont donné le ton (67-65) et la paire Ingram-Barnes a même replacé les Raptors en tête à 12 minutes du terme suite à un 8-0 (77-81).

Evan Mobley a multiplié les exploits pour maintenir les Cavs au contact, mais Toronto n'a rien lâché. Jamison Battle a répondu au coup de chaud de Thomas Bryant d'une nouvelle flèche à 3-points avant de confier la responsabilité à Brandon Ingram de finir le job (92-93). L'ailier s'est exécuté en scorant 9 points de suite, soit trois paniers dont un 2+1 et deux lancer-francs pour placer les siens en position de force à moins de deux minutes de la fin (92-106).

C'est finalement Jamison Battle qui a puni les approximations offensives des Cavs en alignant deux nouveaux paniers à 3-points pour terminer le match à 6/6 de loin et mettre Cleveland KO. Vainqueurs 112-101, les Raptors se redonnent un peu d'air avant de recevoir Memphis et Milwaukee, alors que Cleveland accueillera Atlanta ce dimanche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Battle royal. La belle histoire de la soirée, du joueur qui n'est pas entré en première mi-temps et qui a saisi sa chance dès qu'il est entré ensuite en se montrant en plus décisif sur la fin. Spécialiste du tir à 3-points, Jamison Battle a signé un parfait 6/6 de loin, avec un 3/3 pour débuter, puis deux nouveaux paniers coup sur coup pour sceller le sort du match. Il termine à 20 points à 7/7 au tir, le tout en seulement 15 minutes !

– Brandon Ingram a fini fort. C'est le joueur qu'on avait le moins vu jusque-là, ce qui ne l'a pas empêché de répondre présent quand l'équipe en a eu besoin. Au métier, l'ailier a scoré 9 points de suite dans le « money time » pour résister aux offensives des Cavs et terminer à 20 unités.

– Evan Mobley trop esseulé. Le seul survivant du cinq majeur de Kenny Atkinson a tenu la baraque tant qu'il a pu (29 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions), mais il a manqué d'alternatives plus régulières que le seul De'Andre Hunter (26 points), même si Lonzo Ball et d'autres ont aussi eu de bons passages.