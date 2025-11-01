Matchs
Les Raptors surprennent les Cavaliers à l’extérieur

Publié le 1/11/2025 à 6:19 Twitter Facebook

Toronto a su profiter des nombreux absents du côté de Cleveland pour renouer avec la victoire avec l'appui d'un trio Battle-Barrett-Ingram à 20 points chacun (101-112).

rj barrett raptorsPremier match de NBA Cup et première victoire pour les Raptors ! Sur le parquet d'une formation de Cleveland décimée (Darius Garland, Max Strus, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Jarrett Allen blessés), la formation de Darko Rajakovic a su saisir sa chance pour décrocher son deuxième succès en six matchs cette saison. Aux côté du trio Barrett-Ingram-Barnes, on retiendra notamment l'entrée foudroyante de Jamison Battle en deuxième mi-temps avec ses 20 points en 15 minutes, à 7/7 au tir !

Le trio Barrett-Ingram-Barnes a parfaitement lancé les Raptors en premier quart-temps. Toronto a non seulement pris le dessus mais a même compté jusqu'à 13 points d'avance suite à un 3-points de Sandro Mamukelashvili et un dunk de Gradey Dick en début de deuxième acte (24-37).

Cleveland a entamé sa remontée par deux paniers de suite à 3-points de Jaylon Tyson et a terminé la deuxième mi-temps sur un 7-2 conclu par deux paniers de De'Andre Hunter pour revenir dans le coup à la pause (43-48).

Jamison Battle et Brandon Ingram trops forts pour ces Cavs

Sur leur lancée, les Cavs ont repris le match par un 17-3 sous l'impulsion du duo Ball-Mobley (60-51). Toronto ne s'est pas démonté pour autant. Les trois paniers à 3-points de Jamison Battle ont donné le ton (67-65) et la paire Ingram-Barnes a même replacé les Raptors en tête à 12 minutes du terme suite à un 8-0 (77-81).

Evan Mobley a multiplié les exploits pour maintenir les Cavs au contact, mais Toronto n'a rien lâché. Jamison Battle a répondu au coup de chaud de Thomas Bryant d'une nouvelle flèche à 3-points avant de confier la responsabilité à Brandon Ingram de finir le job (92-93). L'ailier s'est exécuté en scorant 9 points de suite, soit trois paniers dont un 2+1 et deux lancer-francs pour placer les siens en position de force à moins de deux minutes de la fin (92-106).

C'est finalement Jamison Battle qui a puni les approximations offensives des Cavs en alignant deux nouveaux paniers à 3-points pour terminer le match à 6/6 de loin et mettre Cleveland KO. Vainqueurs 112-101, les Raptors se redonnent un peu d'air avant de recevoir Memphis et Milwaukee, alors que Cleveland accueillera Atlanta ce dimanche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Battle royal. La belle histoire de la soirée, du joueur qui n'est pas entré en première mi-temps et qui a saisi sa chance dès qu'il est entré ensuite en se montrant en plus décisif sur la fin. Spécialiste du tir à 3-points, Jamison Battle a signé un parfait 6/6 de loin, avec un 3/3 pour débuter, puis deux nouveaux paniers coup sur coup pour sceller le sort du match. Il termine à 20 points à 7/7 au tir, le tout en seulement 15 minutes !

Brandon Ingram a fini fort. C'est le joueur qu'on avait le moins vu jusque-là, ce qui ne l'a pas empêché de répondre présent quand l'équipe en a eu besoin. Au métier, l'ailier a scoré 9 points de suite dans le « money time » pour résister aux offensives des Cavs et terminer à 20 unités.

Evan Mobley trop esseulé. Le seul survivant du cinq majeur de Kenny Atkinson a tenu la baraque tant qu'il a pu (29 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions), mais il a manqué d'alternatives plus régulières que le seul De'Andre Hunter (26 points), même si Lonzo Ball et d'autres ont aussi eu de bons passages.

Voir les stats sur Proballers

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
