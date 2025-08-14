Matchs
Le calendrier complet de l'Emirates NBA Cup

Calendrier – Dates, horaires, télévision… Voici le programme complet de l'édition 2025 du tournoi mi-saison, l'Emirates NBA Cup.

emirates nba cup

En attendant de dévoiler, ce jeudi, le calendrier complet de la saison régulière, la NBA a publié le programme de son tournoi mi-saison, connu désormais sous le nom de Emirates NBA Cup.

En juillet dernier, la ligue avait dévoilé les compositions des six groupes, basés sur le classement de la saison passée, et la grande nouveauté, c'est que la compétition sera essentiellement diffusée sur Prime Video, et même exclusivement à partir des phases finales.

 

CONFERENCE EST

Groupe A : Cleveland, Indiana, Atlanta, Toronto, Washington

Groupe B : Boston, Detroit, Orlando, Brooklyn, Philadelphie

Groupe C : New York, Milwaukee, Chicago, Miami, Charlotte

CONFERENCE OUEST

Groupe A : Oklahoma City, Minnesota, Sacramento, Phoenix, Utah

Groupe B : LA Lakers, LA Clippers, Memphis, Dallas, New Orleans

Groupe C : Houston, Denver, Golden State, Portland, San Antonio

 

CALENDRIER COMPLET EMIRATES CUP 2025

31 octobre

Indiana – Atlanta
Philadelphie – Boston
Cleveland – Toronto
Chicago – New York
Memphis – Los Angeles Lakers
Portland – Denver
Phoenix – Utah
Los Angeles Clippers – La Nouvelle-Orléans

7 novembre

Orlando – Boston
Washington – Cleveland
Brooklyn – Détroit
San Antonio – Houston
Atlanta – Toronto
Miami – Charlotte
Milwaukee – Chicago
Memphis – Dallas
Minnesota – Utah
Denver – Golden State
Sacramento – Oklahoma City

14 novembre (vendredi)

Orlando – Brooklyn
New York – Miami
Détroit – Philadelphie
Milwaukee – Charlotte
La Nouvelle-Orléans – Los Angeles Lakers
Houston – Portland
Minnesota – Sacramento
Dallas – Los Angeles Clippers
San Antonio – Golden State

21 novembre (vendredi)

Cleveland – Indiana
Boston – Brooklyn
Toronto – Washington
Chicago – Miami
Dallas – La Nouvelle-Orléans
Phoenix – Minnesota
Houston – Denver
Utah – Oklahoma City
Golden State – Portland

25 novembre (mardi)

Washington – Atlanta
Philadelphie – Orlando
Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers

26 novembre (mercredi)

Boston – Détroit
Charlotte – New York
Toronto – Indiana
Miami – Milwaukee
Oklahoma City – Minnesota
La Nouvelle-Orléans – Memphis
Golden State – Houston
Sacramento – Phoenix
Portland – San Antonio

28 novembre (vendredi)

Charlotte – Chicago
Atlanta – Cleveland
New York – Milwaukee
Détroit – Orlando
Brooklyn – Philadelphie
Indiana – Washington
Oklahoma City – Phoenix
Utah – Sacramento
Denver – San Antonio
Los Angeles Lakers – Dallas
Los Angeles Clippers – Memphis

9-10 décembre (mardi-mercredi)

Quarts de finale – (chez l’équipe la mieux classée)

13 décembre (samedi)

Demi-finales – (à Las Vegas, Nevada)

16 décembre (mardi)

Finale – (à Las Vegas, Nevada)

