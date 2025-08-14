Le calendrier complet de l’Emirates NBA Cup

En attendant de dévoiler, ce jeudi, le calendrier complet de la saison régulière, la NBA a publié le programme de son tournoi mi-saison, connu désormais sous le nom de Emirates NBA Cup.
En juillet dernier, la ligue avait dévoilé les compositions des six groupes, basés sur le classement de la saison passée, et la grande nouveauté, c'est que la compétition sera essentiellement diffusée sur Prime Video, et même exclusivement à partir des phases finales.
CONFERENCE EST
Groupe A : Cleveland, Indiana, Atlanta, Toronto, Washington
Groupe B : Boston, Detroit, Orlando, Brooklyn, Philadelphie
Groupe C : New York, Milwaukee, Chicago, Miami, Charlotte
CONFERENCE OUEST
Groupe A : Oklahoma City, Minnesota, Sacramento, Phoenix, Utah
Groupe B : LA Lakers, LA Clippers, Memphis, Dallas, New Orleans
Groupe C : Houston, Denver, Golden State, Portland, San Antonio
CALENDRIER COMPLET EMIRATES CUP 2025
31 octobre
Indiana – Atlanta
Philadelphie – Boston
Cleveland – Toronto
Chicago – New York
Memphis – Los Angeles Lakers
Portland – Denver
Phoenix – Utah
Los Angeles Clippers – La Nouvelle-Orléans
7 novembre
Orlando – Boston
Washington – Cleveland
Brooklyn – Détroit
San Antonio – Houston
Atlanta – Toronto
Miami – Charlotte
Milwaukee – Chicago
Memphis – Dallas
Minnesota – Utah
Denver – Golden State
Sacramento – Oklahoma City
14 novembre (vendredi)
Orlando – Brooklyn
New York – Miami
Détroit – Philadelphie
Milwaukee – Charlotte
La Nouvelle-Orléans – Los Angeles Lakers
Houston – Portland
Minnesota – Sacramento
Dallas – Los Angeles Clippers
San Antonio – Golden State
21 novembre (vendredi)
Cleveland – Indiana
Boston – Brooklyn
Toronto – Washington
Chicago – Miami
Dallas – La Nouvelle-Orléans
Phoenix – Minnesota
Houston – Denver
Utah – Oklahoma City
Golden State – Portland
25 novembre (mardi)
Washington – Atlanta
Philadelphie – Orlando
Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers
26 novembre (mercredi)
Boston – Détroit
Charlotte – New York
Toronto – Indiana
Miami – Milwaukee
Oklahoma City – Minnesota
La Nouvelle-Orléans – Memphis
Golden State – Houston
Sacramento – Phoenix
Portland – San Antonio
28 novembre (vendredi)
Charlotte – Chicago
Atlanta – Cleveland
New York – Milwaukee
Détroit – Orlando
Brooklyn – Philadelphie
Indiana – Washington
Oklahoma City – Phoenix
Utah – Sacramento
Denver – San Antonio
Los Angeles Lakers – Dallas
Los Angeles Clippers – Memphis
9-10 décembre (mardi-mercredi)
Quarts de finale – (chez l’équipe la mieux classée)
13 décembre (samedi)
Demi-finales – (à Las Vegas, Nevada)
16 décembre (mardi)
Finale – (à Las Vegas, Nevada)