Au buzzer, Kawhi Leonard coupe les ailes des Pelicans

Toujours en quête de leur première victoire, les Pelicans se rendaient à Los Angeles pour y défier les Clippers. Grâce à une bonne adresse à 3-points, les visiteurs donnent le ton d'entrée de jeu, mais les locaux ne se laissent pas distancer et il faut attendre le deuxième quart-temps pour voir les Californiens prendre l'avantage après un 2+1 de John Collins (34-31).

Los Angeles enchaîne ensuite avec un 3-points de James Harden (24 points, 5 rebonds, 14 passes) qui est, en plus, victime d'une faute flagrante d'Yves Missi, ce qui permet aux Clippers d'obtenir une possession supplémentaire.

Le meneur trouve ainsi Kawhi Leonard (34 points à 11/16 au tir, 5 passes et 6 interceptions) dans la raquette pour rester en tête (49-46). Pour finir la première mi-temps sur une bonne note, Derrick Jones Jr. réussit une claquette au buzzer pour donner huit points d'avance à son équipe au moment de rejoindre les vestiaires (67-59).

Un écart qui atteint les dix unités dès la reprise grâce à Bradley Beal (9 points, 2 passes) puis pour calmer la remontée au score des Pelicans, Kawhi Leonard prend feu de loin avec deux réussites coup sur coup.

Ces deux paniers primés s'inscrivent dans un 13-0 des Clippers qui prennent alors seize points d'avance (87-71). Toutefois, les Pelicans reviennent au score grâce à un 9-0, mais Jordan Poole (30 points à 9/15 au tir dont 7/13 de loin) perd deux ballons en moins de dix secondes et les Clippers maintiennent une distance confortable au moment d'entrer dans le dernier acte (94-84).

La résilience des Pelicans n'a pas été récompensée

Dès l'entame du 4e quart-temps, Jordan Poole se rattrape avec un 2+1 et un panier à 3-points pour ramener les siens à deux points (96-94). Jusque dans les dernières minutes, les Pelicans ne cessent de coller les Clippers.

Et si Los Angeles prend neuf points d'avance, New Orleans égalise grâce à Jeremiah Fears. L'équipe de Tyronn Lue recrée alors un écart de huit points à 90 secondes du terme, mais les Pelicans reviennent à nouveau à dix secondes de la fin du match (124-124).

Sans temps-mort, c'est Derrick Jones Jr. qui remonte la balle et qui la donne à Kawhi Leonard. L'ailier des Clippers feinte Jeremiah Fears, qui saute, puis il s'élève à son tour pour réussir un tir à mi-distance alors que le buzzer final retentit.

Los Angeles s'en sort, non sans trembler, sur le score de 126 à 124 et remporte son premier match de cette NBA Cup 2025.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les stars de Los Angeles se mettent en rythme. Ce “buzzer beater” de Kawhi Leonard vient récompenser une soirée accomplie pour les stars de Los Angeles. Malgré sa restriction de minutes, Bradley Beal a semblé se mettre en rythme durant le troisième quart-temps où il a inscrit trois paniers avant d'être contraint de rejoindre le banc. Puis, en fin de match, James Harden a d'abord voulu creuser l'écart en faveur de Los Angeles, mais le héros de cette dernière période se nomme bien Kawhi Leonard. Avant son tir salvateur, il s'était montré avec un tir à 3-points qui avait permis aux Clippers de prendre six points d'avance à quatre minutes du terme, mais il avait vu New Orleans revenir, une nouvelle fois, au score. Il aura donc fallu un tir au buzzer de l'ailier pour que les Clippers s'imposent. Au total, le duo Leonard-Harden finit sa soirée avec 58 points à 19/35 au tir.

– Jordan Poole a tout donné en sortie de banc. Le héros de la soirée aurait pu s'appeler Jordan Poole tant il a brillé dans son rôle de sixième homme. Jamais la défense des Clippers n'aura trouvé un moyen de le contenir et c'est lui l'artisan majeur de la remontée au score de son équipe dans le dernier acte. Il finit sa soirée avec 30 points à 9/15 au tir et 7/13 à 3-points. Toutefois, dans les dernières secondes, il a raté un tir à 3-points qui aurait pu offrir la victoire à son équipe.

– Une prestation encourageante pour les Pelicans malgré la défaite. Finalement, la première victoire des Pelicans n'aura pas lieu ce vendredi, mais New Orleans a montré des signes encourageants. Outre la belle prestation de Jordan Poole en sortie de banc, c'est tout le collectif des Pelicans qui a brillé, à commencer par Zion Williamson, auteur de 29 points à 9/17 au tir. Derrière lui, Trey Murphy III a été adroit avec 17 points à 5/10 de loin alors qu'il est en délicatesse avec son tir depuis le début de la saison (4/13 de loin avant cette rencontre). Cependant, avec un bilan de zéro victoire pour cinq défaites pour débuter la saison, les Pelicans sont toujours sur les traces du pire démarrage de leur histoire qui est de 0-8 lors de la campagne 2016/17.