Brandon Ingram rappelle aux Raptors qu’il fait aussi des passes

Débarqué au Canada lors de la dernière « trade deadline », Brandon Ingram n’a toujours pas joué un match sous les couleurs des Raptors, mais il a déjà été impressionné par le public de Toronto.

« La chose la plus impressionnante a été de voir la salle toujours être pleine, peu importe que l’équipe gagne ou perde. Ce n’était pas le cas à New Orleans » constate l’ailier avec un petit tacle à son ancienne franchise.

À l’approche de cette saison 2025/26, tout le monde se demande comment Brandon Ingram va cohabiter avec R.J. Barrett et Scottie Barnes. Interrogé à ce sujet lors du traditionnel « media day » qui s’est tenu ce lundi, l'ancien des Pelicans a exposé sa vision des choses : « RJ Barrett m’a surpris. J’ai toujours pensé que ce n’était qu’un simple shooteur parce qu’il tire beaucoup, mais en le voyant travailler cet été, j’ai vu que c’était un gars qui ne se plaignait pas s’il n’avait pas le ballon, mais qui trouve toujours un moyen de l’attirer à lui. »

Un équilibre à trouver

Justement, RJ Barrett s'est exprimé sur la manière dont l’arrivée de Brandon Ingram allait changer ses habitudes. « Lorsque vous ajoutez Brandon Ingram dans l’équation, cela change pas mal de choses. Quand vous regardez ma carrière, que ce soit au lycée, à la fac ou en NBA, j’ai toujours été entouré de grands joueurs. Je ne suis pas inquiet. Peu importe les joueurs avec lesquels je suis sur le terrain, je vais trouver un moyen de peser sur le jeu. »

Dans une équipe composée de beaucoup de joueurs qui aiment avoir la balle dans les mains, il est assez logique de se demander comment l’attaque va s’organiser, mais Brandon Ingram a souligné qu’il aimait aussi distribuer le jeu.

Un secteur dans lequel l’ailier a progressé durant ses quatre dernières années aux Pelicans, où il tournait systématiquement à plus de cinq passes décisives par soir.

« Personne ne s’attend à ce que je passe la balle » s'amuse-t-il ainsi. « J’aime que tout le monde soit impliqué. Quand c’est le cas, tout le monde se donne à fond aussi en défense et il est plus simple de communiquer. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 ☆ NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.