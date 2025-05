Chris Finch n’a jamais douté de Julius Randle

« Julius Randle a été incroyable. » Le ton employé par Steve Kerr ne fait aucun doute : le coach des Warriors a été impressionné par l’intérieur des Wolves durant cette série, conclue la nuit passée par l’équipe du Minnesota. Une dernière manche durant laquelle le gaucher a encore brillé avec ses 29 points (13/18 aux tirs), 8 rebonds et 5 passes.

« Je pense qu’il a franchi un cap. Je me souviens quand on a joué ici tôt dans la saison. Ça semblait difficile, ils n’avaient pas d’espace. Ils leur manquaient (Karl-Anthony) Towns. Si l’on avance jusqu’à ce soir, il est à 13/18 aux tirs. Il a été incroyable tout au long de la série. On n’a pas pu l’arrêter », encense Steve Kerr.

Au cœur de sa meilleure campagne de playoffs en carrière, le joueur de 30 ans a tourné à 25.2 points (53% aux tirs), 7.4 passes et 6.6 rebonds en cinq matchs face aux Californiens. Une production bien supérieure à celle affichée en saison régulière où il a dû passer par un sérieux temps d’adaptation à sa nouvelle équipe. Et réciproquement.

« Il nous a fallu un certain temps à tous pour s’harmoniser et adhérer à ça. C’est une équipe complètement différente avec lui par rapport à qui on avait l’année dernière », reconnaît Mike Conley en pensant au « KAT » envoyé à New York en échange, en amont de la reprise de la saison. Le meneur fait notamment référence aux qualités de créateur de son coéquipier, meilleur dans le domaine que Karl-Anthony Towns.

Je ne veux pas nécessairement être seulement un scoreur

Après le All-Star Game, sa moyenne de points et son volume de tirs ont légèrement baissé, mais l’intérieur a gagné en propreté niveau adresse. Surtout, les Wolves ont enchaîné les victoires. Pour le joueur, le mérite revient beaucoup à son coach, Chris Finch.

« À chaque fois qu’on a besoin d’un panier, le coach me place dans les meilleures conditions pour le faire. Et s’il a besoin que je crée le jeu, il me met dans les meilleures conditions aussi. Il a fait un travail incroyable. Je ne veux pas nécessairement être seulement un scoreur ou un rebondeur », assure Julius Randle.

Selon Mike Conley, leur coach a eu une « vision » de ce que son arrivée pouvait générer. Pour mémoire, Chris Finch et Julius Randle s’étaient déjà côtoyés aux Pelicans, du temps où le premier était assistant. Ce dernier vante aujourd’hui « sa dimension physique, sa capacité à générer son propre tir, à ralentir le jeu, être physique sur les grands ailiers de la ligue (LeBron James) ». Et se dit « plus impressionné par sa défense », son joueur étant déjà un « attaquant phénoménal ».

Alors non, Chris Finch n’a pas douté de ce recrutement. « Mon boulot n’est pas vraiment de douter de mes propres joueurs. C’est compliqué de prédire le futur, j’étais déterminé. J’étais convaincu que Julius allait aider cette équipe quand ça compterait le plus. On en a parlé à de nombreuses reprises, c’était un processus par tâtonnements. Mais je n’ai jamais vraiment douté du fait qu’il était exactement le joueur susceptible de nous aider dans des moments comme ça », termine-t-il.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.