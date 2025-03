La greffe entre les Kings et Zach LaVine commence à prendre

En quelques jours, avec les périodes compliquées des Suns et des Mavericks, les Kings viennent de se donner de l’air dans la course au « play-in ». Il faut dire que quatre victoires d’affilée, ça fait toujours du bien, et encore plus à ce moment de la saison régulière.

Sacramento a d’ailleurs enfoncé davantage Dallas lundi soir, puisque les Texans étaient déjà meurtris par la blessure de Kyrie Irving, en encaissant seulement 98 points. « On est dans un combat de chiens », lance DeMar DeRozan.

Profitant d’un calendrier plutôt clément (Charlotte, Utah, Houston et Dallas), les Kings ont donc gagné quatre matches avec une défense de fer : 100.8 points encaissés sur 100 possessions. « Défensivement, on doit continuer de progresser », indique Doug Christie.

« Tout le monde voulait que ça fonctionne dès le premier match, mais ça ne marche pas comme ça »

Il n’y a pas que la défense qui progresse, l’attaque aussi s’améliore, en commençant à trouver son nouveau visage après l’arrivée de Zach LaVine. Sans doute facilitée par l’expérience commune avec DeMar DeRozan à Chicago, cette greffe commence à prendre.

« On fait circuler le ballon, on est connecté en défense, on s’entraide les uns les autres. La balle circule et on joue avec un sentiment d’urgence », affirme l’arrière, 22 points dans cette rencontre. « Tout le monde voulait que ça fonctionne dès le premier match, mais ça ne marche pas comme ça. Jouer des matches, ça aide toujours. On a besoin de traverser des hauts et des bas avant de décoller et que chacun comprenne les autres. En tout cas, pour moi, ça a aidé. »

Si bien qu’il vient d’être élu « Joueur de la semaine » de la conférence Ouest. « Ce fut une bonne semaine pour nous et c’est important », a réagi Zach LaVine. « C’est toujours agréable d’être salué. Une grande partie du mérite revient à l’équipe, aux coaches qui m’ont permis de m’acclimater. On fait notre boulot, on gagne et c’est important. »