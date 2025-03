Stats & Highlights | Les Pacers se reprennent, le Magic s’enfonce

Ce n’est pas encore la chute libre, mais cela commence à y ressembler pour le Magic. Orlando ne met plus un pied devant l’autre et s’incline en Floride contre les Raptors (102-104), qui s’accrochent encore un peu à un lointain rêve de « play-in ». Toronto n’a même pas eu besoin de marquer pendant les trois dernières minutes du match pour assurer sa victoire, porté par la belle deuxième période d’Immanuel Quickley, qui a inscrit 17 de ses 24 points après le repos. Orlando compte désormais le même nombre de défaites que les Hawks, neuvièmes (29-33 contre 27-33 pour Atlanta).

Pas de mauvaise surprise en revanche pour les Pacers, vainqueurs des Bulls (127-112) grâce à une solide fin de match, pour effacer leur défaite de vendredi à Miami. Aaron Nesmith retrouve des sensations à l’approche de la fin de saison, avec un record en carrière (27 points à 6/11 à 3-points). Nouveau double-double, le cinquième consécutif, pour Tyrese Haliburton (17 points et 12 passes). Indiana s’accroche au rythme des Bucks et des Pistons, les trois franchises comptent 34 succès pour une lutte à distance savoureuse pour la 4e place de l’Est.

Bien plus bas dans la hiérarchie de l’autre côté du pays, le duel des cancres a été remporté par les Pelicans sur le parquet du Jazz, grâce à un 15-0 dans le dernier quart-temps. Kelly Olynyk (26 points et 9 rebonds), C.J. McCollum (25 points et 8 passes), Zion Williamson (24 points et 9 passes) et Trey Murphy III (20 points) ont tous dépassé les 20 unités dans un match sans grand enjeu.

Indiana – Chicago : 127-112

BOS 110 DEN 103 CLE 133 POR 129 IND 127 CHI 112 MIA 112 NYK 116 ORL 102 TOR 104 SAS 132 OKC 146 UTH 121 NOR 128 PHO 98 MIN 116 LAL 108 LAC 102

Orlando – Toronto : 102-104

Utah – New Orleans : 121-128

