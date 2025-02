La nouvelle approche de Scoot Henderson porte ses fruits

Avant son arrivée en NBA, Scoot Henderson avait souvent été comparé à Victor Wembanyama. Neuf mois avant la Draft, en octobre 2022, les deux joueurs étaient les favoris pour être sélectionnés comme premier choix, et pour les scouts, il n’y avait pas encore de choix évident. La suite, on la connaît… À Las Vegas, « Wemby » crève l’écran lors de la double opposition face au G-League Ignite, et pendant que la fusée Wembanyama décolle, Scoot Henderson reste au sol.

Depuis, le Français a gagné le titre de Rookie Of The Year. Considéré comme le plus grand talent de sa génération, il a été sélectionné au All-Star Game cette année avec des moyennes de 24,3 points, 11 rebonds, 4 passes, et 4 contres. Quant à lui, Scoot Henderson a déçu lors de sa première campagne dans une jeune équipe de Portland. Cette saison, le meneur de jeu a toutefois montré des nets progrès, en particulier lors de la série de 10 victoires en 11 matchs de son équipe entre le 19 janvier et le 6 février.

Ne pas brûler les étapes

Pendant cette période, il a atteint les 15 points de moyenne avec la meilleure efficacité de sa jeune carrière (48% aux tirs, 44% à trois points). Nous lui avons donc demandé quel avait été le déclic.

« Ce n’était pas vraiment un déclic, c’était plus un processus. La saison dernière, Anfernee Simons, Malcolm Brogdon et Jerami Grant m’ont pris sous leurs ailes. Et ils m’ont tous conseillé de ne pas me prendre la tête, de rester moi-même, et de prendre mon temps, de continuer à progresser, de ne pas bruler les étapes, et de profiter de cette expérience. Et j’ai mis du temps à le mettre en pratique, » nous explique-t-il.

Pour sa deuxième saison, Scoot Henderson a toutefois su mettre en pratique les conseils de ses vétérans et a adopté une approche différente, quasiment méditative, qui porte ses fruits.

« J’essaie de ne pas trop réfléchir, c’est ce que je me dis, » confie-t-il avant de rentrer dans les détails. « Avant chaque match, j’ai une nouvelle routine. J’essaie de me relaxer au maximum, je ferme les yeux, j’essaie de faire de la visualisation, et je laisse les pensées venir avant de les laisser partir. Car par moment, si vous êtes trop dans vos pensées, ça peut être contre-productif. Par exemple, je veux tellement être bon que parfois ces pensées me tétanisent. Maintenant, je me le dis toujours, mais je laisse l’idée sortir de mon esprit pour être plus libre, et ça a l’air de fonctionner. »

