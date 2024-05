Une alerte et les Celtics ont activé le mode rouleau-compresseur

« Ils avaient probablement quelque chose pour les motiver encore plus contre nous. » Erik Spoelstra vise juste lorsqu’il est question d’évoquer l’état d’esprit des Celtics face à sa formation. Les deux équipes ne cessent en effet de se croiser en playoffs depuis cinq ans.

« Je crois que c’est la quatrième fois que je les joue en playoffs », chiffre ainsi Jayson Tatum, dont la formation voulait effacer la défaite de l’an dernier, en finale de conférence, après une folle série terminée en sept matchs.

Le contexte de cette série-ci n’avait pas grand-chose à voir. Les Floridiens ont dû faire sans Jimmy Butler et Terry Rozier. La nuit passée, ils étaient également privés de leur rookie Jaime Jaquez Jr. Malgré ces multiples handicaps, le Heat avait fait sensation en arrachant la deuxième manche pour reprendre l’avantage du terrain.

Derrière ça, les Celtics ont enchaîné : +20 points du Game 3, +14 points lors du Game 4 et enfin +34 lors de la manche finale cette nuit. Statistique éloquente rapportée par ESPN, lors de leurs quatre rencontres gagnées, les Celtics n’ont été menés au score que durant… 56 secondes en tout. Ces 25 dernières années, seul le Thunder avait fait mieux face aux Mavs au premier tour en 2016.

Jayson Tatum voulait le Heat au premier tour

On comprendra donc qu’après cette alerte à domicile, les Celtics ont gardé leur sérieux, tandis que le Heat avait toujours autant de mal à marquer. Miami a été limité sous la barre des 90 points lors des trois matchs suivants. Euphoriques à 3-points lors de leur victoire, les Floridiens ont inscrit moins de paniers primés dans les trois matchs suivants (21) que sur cette seule rencontre (23).

« On devait finir le travail », dit Jaylen Brown. « C’est ainsi que les choses devraient se passer, on devait apprendre de nos erreurs et des choses qu’on aurait pu mieux faire et les appliquer la saison suivante, parce qu’on essaie d’avoir un résultat différent cette année », complète Jayson Tatum, évoquant la maturité de son équipe.

L’ailier s’attendait et voulait affronter le Heat dès le premier tour. « Dans le sens où l’année dernière, on s’est peut-être un petit peu relâché en jouant Atlanta. Mais en sachant l’histoire avec Miami, en sachant à quel point ils jouent dur et qu’ils sont bien coachés, pour un premier tour de playoffs, peu importe notre positionnement, on devait être prêt à se battre », développe Jayson Tatum.

Son coach Joe Mazzulla, lui, dit ne pas s’être préoccupé de ce qui s’est passé l’an dernier. « Au final, j’ai apprécié la façon dont on a approché la série. Quel que soit notre adversaire, on a montré de bonnes intentions au niveau des détails, de la constance dans la dimension physique. On se réveillera demain et on devra faire la même chose face à une autre équipe », réclame le technicien. En l’occurrence face aux Cavs ou au Magic.