Les Celtics très satisfaits de leur niveau de jeu

Deux matches de suite contre Orlando et deux victoires de 17 points d’écart à chaque fois : les Celtics ont franchi le col du Magic avec brio, en conservant leur invincibilité à domicile, et en dominant les débats. C’est la substance de l’analyse de Joe Mazzulla.

« Je trouve qu’on commence à jouer le ‘Celtics basketball' », assure le coach de Boston à NBC Sports. « D’un point de vue de la mentalité, de la dureté, en défense, au niveau de l’identité. Si on réfléchit à ce que ça signifie de jouer comme les Celtics, alors je pense qu’on l’a montré cette semaine. »

Jaylen Brown peut-il en dire davantage sur ce basket ? « Je pense que, pour commencer, on a donné le ton en défense. Ce sont les bases de notre succès. Je pense qu’il faut jouer avec un certain rythme aussi. Ces deux éléments nous portent vers la bonne direction », répond le All-Star.

En plus de gagner, les Celtics ont confirmé

Avant les deux succès contre Orlando, les Celtics avaient signé deux victoires d’affilée contre les Cavaliers. Ce n’est jamais aisé de battre deux fois de suite la même équipe et Boston a réussi à le faire à deux reprises en six jours.

« Ce qu’on a fait cette semaine est impressionnant. Je suis fier de notre façon de jouer », remarque Jayson Tatum pour Mass Live. « Je ne suis pas sûr qu’on aurait gagné ces matches la saison passée. On a battu deux équipes qui présentent des défis différents, surtout Orlando contre laquelle on était en difficulté ces derniers temps. On a gagné vendredi sans trois de nos intérieurs. On a trouvé un moyen de l’emporter. »

Pourtant, les Celtics avaient également bien démarré la saison passée, portés par une adresse extérieure folle. Donc pourquoi dire que la version 2022/23 est meilleure ?

« On était également à 20-5 la saison passée, donc on était très bon aussi », continue Jayson Tatum. « Mais il y a des moments particuliers dans une saison, et là, on a eu comme deux séries de playoffs et on a répondu. On a joué quatre rencontres en six jours et les gagner comme on l’a fait, je trouve ça impressionnant. »