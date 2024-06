Le MVP de la nuit | Trae Young sonne la charge

Surtout réputé pour ses qualités d’attaquant, Trae Young a validé la victoire des Hawks à San Antonio par un très grand geste défensif. C’est lui qui s’est sacrifié à deux secondes de la fin pour provoquer un passage en force de Jeremy Sochan qui s’en allait égaliser. C’est très litigieux, mais c’est l’action « clutch » du match. Pour Quin Snyder, ça surpasse ses 45 points à 15 sur 29 aux tirs et 14 passes !

« Ce passage en force provoqué est une très grande action. C’est une action incroyable de sa part. Cela éclipse, ce qui était jusque-là une brillante soirée en attaque » explique le coach des Hawks.

Coach Pop’ admiratif

Car Trae Young a effectivement été brillant, et il signe son meilleur match de la saison face à des Spurs valeureux jusqu’au bout. Mais le meneur des Hawks était quasi inarrêtable dans le dernier quart-temps, capable de marquer au-dessus des 2m23 et des bras de Victor Wembanyama. Un Trae Young quasiment en état de grâce pour climatiser une salle qui y a cru jusqu’au bout, et il commente aussi ce passage en force décisif.

« Je savais qu’il allait au panier, car c’était du jeu de transition » raconte le meneur All-Star. « J’étais le seul sur le repli défensif. Je ne pouvais que faire deux choses : une faute ou provoquer un passage en force. Je me suis décalé et j’ai essayé de provoquer un passage en force. Mais ce n’est qu’une action, certes importante, mais nous en avons signé beaucoup d’autres. »

Auteur de 13 points dans le dernier quart-temps, Trae Young a reçu les félicitations de Gregg Popovich.

« Quand on arrive dans le 4e quatre-temps, les plus grands joueurs prennent les choses en main, et ça a été difficile pour nous. Trae a fait ce qu’il voulait ! » a reconnu l’entraîneur des Spurs.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 Total 407 34 43.6 35.5 87.3 0.7 2.9 3.6 9.5 1.7 1.0 4.2 0.2 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.