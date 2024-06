Comment expliquer l’inconstance de cette équipe de Boston, dont le visage peut changer entre chaque match, mais également au coeur d’un même match ? Alors qu’ils dominaient le Heat en première mi-temps, les Celtics ont ainsi perdu le fil de la rencontre après la pause, encaissant 46 points dans le troisième quart-temps du Game 1…

« On a perdu notre volonté offensive, notre discipline dans l’application du plan de jeu. On leur a permis de jouer la contre-attaque, on leur a offert des points sur le rebond offensif et on n’a pas défendu la ligne à 3-points. »

Joe Mazzulla n’a pas tourné autour du pot lorsqu’on lui a demandé ce qui avait déraillé lors de ce troisième quart-temps. Pour le coach, qui a engueulé ses joueurs pendant un temps-mort, balançant au sol sa plaquette, l’inconstance de son équipe, en particulier à domicile, est dans les détails.

« On a oublié qui on était dans le troisième quart-temps. Peu importe si c’est à domicile ou à l’extérieur, ça se joue dans les détails, les marges, les petites choses » continue le coach.

Ce que confirme Marcus Smart.

« Parfois, on n’a plus envie de faire les petites choses. Ça s’est parfois vu dans notre « spacing ». Nous avons beaucoup de grands joueurs, mais quand nous sommes tous les uns sur les autres, personne ne peut être grand. »

Les Celtics ont ainsi perdu 15 ballons, dont 10 pour le duo Brown/Tatum, » rel= »noopener » target= »_blank »>et le Défenseur de l’année 2022 répète que tout se joue sur des détails à ce niveau de compétition. Surtout face à une équipe du Heat aussi bien préparée.

« Une bonne équipe défensive comme Miami, elle vous le fera payer. Nous devons donc nous assurer que nous faisons ces petites choses, parce que nous ne pouvons pas prendre de raccourcis à ce niveau. Et nous devons nous rendre compte de ce qui nous a permis de prendre l’avantage dans le match ou de ce qui a fonctionné pour nous. »