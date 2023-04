Stats & Highlights | Les Bucks auront l’avantage du terrain, les Nets un peu plus près des playoffs

Les Nets ont quasiment leur billet en playoffs dans les mains. Avec leur victoire contre les Pistons, ils comptent 1.5 succès de plus que Miami. Encore une victoire (le prochain match est contre Orlando) ou une défaite du Heat et ce sera officiel. Pas de calcul à faire pour le voisin, car New York, qui a battu Indiana, a déjà son ticket.

Enfin, face à une équipe de Chicago qui ne bougera plus de la dixième place de la conférence Est, et malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont gagné. Ils auront l’avantage du terrain pour l’intégralité des playoffs.

Detroit – Brooklyn : 108-123

Les Nets auraient pu plier la rencontre dès le premier quart-temps, avec 47 points marqués ! Maladroit, Spencer Dinwiddie a distribué avec 10 passes dans ce premier acte. Mais la suite est moins bonne : Brooklyn rate énormément de shoots à 3-pts et les Pistons finissent par revenir.

Grâce à R.J. Hampton surtout, avec ses paniers primés et 18 points en troisième quart-temps. L’écart n’est que de six points, mais les Nets peuvent s’en sortir avec des rebonds offensifs et un bon Mikal Bridges en dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – New York : 129-138

Comme les Knicks présentaient une équipe B, sans Julius Randle ni Jalen Brunson, les jeunes talents ont pu se montrer. Malgré un 17-0 en premier quart-temps, New York aura toujours Indiana sur les talons.

Jusqu’à la fin, puisque en troisième quart-temps, les Knicks passent un 8-0, mais les Pacers répondent avec un 7-0. Ensuite, les deux équipes échangent les paniers en dernier quart-temps. Il y a 120 partout quand Obi Toppin lance un 7-0 avec deux paniers, plus un tir primé de Quentin Grimes. Les Knicks se détachent enfin et s’imposent.

Milwaukee – Chicago : 105-92

Même sans Giannis Antetokounmpo ni Khris Middleton, touché au genou en début de rencontre, les Bucks ont été décrocher la victoire nécessaire pour s’assurer le meilleur bilan de la conférence Est (et de la ligue), donc l’avantage du terrain pour les playoffs.

Les Bulls avaient dix points d’avance en troisième quart-temps quand le match a basculé. Mike Budenholzer prend un temps-mort et après, Milwaukee monte d’un cran avec un 15-0. Les Bucks ont pris le contrôle de la partie et Chicago doit s’incliner avec seulement 31 points marqués dans les vingt dernières minutes.

