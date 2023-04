Les Hawks déroulent face aux Wizards

Après avoir vaincu Dallas et Chicago, les Hawks, bien que privés de De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic, ont assuré pour signer leur 41e succès de la saison à l’occasion de la réception des Wizards cette nuit, le tout sans négliger le spectacle !

Atlanta a démarré fort en attaquant par un 6/8 à 3-points, insuffisant toutefois pour faire vaciller Washington, emmené par la paire Nunn-Huff. Jalen Johnson a alors fini le premier acte par deux actions de folie, un alley-oop servi par Trae Young et un dunk rageur en transition (33-32).

Trae Young a mis les siens sur les bons rails pour de bons en multipliant les bonnes séquences, à la passe ou à la finition, jusqu’à ce que Clint Capela ne se distingue à son tour sur une claquette, un alley-oop puis un dunk afin de faire repasser les siens en tête (51-49).

Cette fois, Washington ne s’en remettra pas. Dejounte Murray et John Collins y sont allés de leur coup d’éclat avant la pause (67-60),

Le 6-2 pour débuter la deuxième mi-temps a donné le ton, puis le coup de show de John Collins, entre ses deux missiles à 3-points et son « reverse dunk » a pratiquement mis fin au suspense (85-71). La réaction tout en force de Daniel Gafford a à peine retardé l’échéance, alors que Dejounte Murray, Trae Young et AJ Griffin ont fait le nécessaire dans la foulée pour placer les Hawks à +16 à dix minutes de la fin (106-90).

L’écart était suffisant pour dérouler jusqu’à la fin, avec cette fois le trio Holiday-Griffin-Bey pour alimenter la marque de loin, Saddiq Bey et Tyrese Martin terminant le spectacle d’un dernier dunk pour sceller la victoire d’Atlanta, 134-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta en play-in. C’est désormais officiel, les Hawks ont validé leur place pour le play-in avec ce troisième succès de suite. Pour la première fois, Atlanta devra donc passer par l’épreuve que tout le monde redoute afin de voir les playoffs. La 7e place qui permettrait aux Hawks de recevoir sur le premier puis éventuellement le deuxième match est toujours accessible, mais attention à Toronto derrière qui n’a pas encore dit son dernier mot !

– Les Wizards en roue libre. Difficile de rivaliser quand six joueurs importants manquent à l’appel. Pour ne rien arranger, Washington a arrosé de loin (6/28) là où Atlanta a plutôt été efficace (13/30). Les Hawks ont également dominé le combat au rebond avec 48 prises contre 39 pour DC, qui est resté dans la lignée de son mois écoulé avec une 14e défaite en 18 matchs.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Young-Collins. Les deux historiques de l’équipe ont régalé entre la pointe à 16 passes décisives de Trae Young marquée par deux passes aveugles et autres inspirations géniales, et le show délivré par John Collins, tout en efficacité.

✅ Jalen Johnson. L’ancien pensionnaire de Duke a poursuivi sur la lancée de son match précédent face à Chicago avec un deuxième match à 16 points, son record en NBA, avec encore de l’efficacité, mais aussi du spectacle et du combat au rebond (8 prises).

✅ Jaden Ivey. Lui aussi a été un modèle d’agressivité et d’efficacité, aussi bien de loin que sur ses pénétrations incessantes. A classer parmi les meilleures prestations de sa saison.

✅ Daniel Gafford. Peut-être la seule satisfaction de la soirée côté Wizards avec son record en carrière à 25 points pour accompagner ses 10 rebonds.

⛔ L’adresse à 3-points des Wizards. Jay Huff et Kendrick n’ont pas fait illusion bien longtemps et Washington a notamment lâché à cause de sa maladresse à 3-points, mentions spéciales pour Quenton Jackson et Jordan Goodwin à 0/3 tandis que Kendrick Nunn a fini à 1/6.

LA SUITE

Atlanta (41-39) : les Hawks recevront Philadelphie ce vendredi (01h30).

Washington (34-46) : Les Wizards termineront d’arbitrer le duel pour la 6e place avec la réception du Heat ce vendredi (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.