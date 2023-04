Avec 60 points du duo Doncic-Irving face aux Kings, Dallas reste en vie

Les Mavs n’avaient plus le choix, il leur fallait gagner pour y croire encore. Jouer un « basket de désespéré » comme le dit Kyrie Irving pour éviter un énième revers quasiment synonyme de vacances prématurées.

Alors les Texans, après un « road trip » catastrophique à l’Est, se sont nourris de leur public pour signer l’un des succès les plus enthousiasmants depuis le début de l’association du meneur avec Luka Doncic, en battant les Kings (123-119). Cette victoire, qui met fin à une série de trois défaites de suite (plus largement sept défaites en huit rencontres), est celle de l’espoir. Car il va leur falloir lutter jusqu’au bout avec le Thunder pour se qualifier.

Sans doute usés d’avoir joué la veille, les Kings, eux, pourront regretter leur seconde période. Après avoir dominé leur sujet en première (60-71), les Californiens, qui ont détruit les Mavs au rebond (57 à 39) et dans la raquette (58 à 36), ont souffert en adresse. Et n’ont surtout pas su comment canaliser Kyrie Irving dans un dernier quart-temps de feu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un final ROYAL pour Kyrie Irving. On vous recommande vivement d’aller jeter un œil au quatrième quart-temps du meneur, tant celui-ci a mis le feu à l’American Airlines Center. L’ancien joueur des Nets s’est montré exceptionnel d’adresse en périphérie et a rentré quelques tirs impossibles malgré un manque d’espace (cf. son « fadeaway » face à Davion Mitchell). Symbole de son niveau de confiance, son tir primé à trois minutes du terme en première intention alors que les cinq joueurs d’en face se repliaient et que… aucun de ses coéquipiers n’était encore là pour viser le rebond offensif. Le meneur a ainsi inscrit 19 points dans la dernière période. Plutôt que Luka Doncic, c’est Christian Wood qui l’a accompagné dans son effort, avec trois paniers à 3-points aussi. C’est simple : Irving et Wood, qui a résisté à Domantas Sabonis en défense, ont inscrit l’intégralité des 31 points des Mavs dans la période !

– Même bilan que le Thunder. 38 victoires et 42 défaites, tel est le bilan ce matin des Mavericks ainsi que du Thunder. Mais ce dernier garde la main sur la 10e place à l’Ouest grâce à un « tie-breaker » favorable à sur les Texans. Ce qui signifie que, pour se qualifier, les Mavs doivent mécaniquement remporter un match de plus que les joueurs d’OKC d’ici la fin de saison. Un scénario envisageable car Dallas termine par les réceptions des Bulls et des Spurs, là où « SGA » et les siens, qui restent sur trois défaites de suite, se déplacent dans l’Utah avant de recevoir les Grizzlies.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving – Luka Doncic. Le second, voyant la sérieuse montée en température du premier, a eu l’intelligence de se mettre en retrait dans les derniers instants. Le Slovène n’a pris, et raté, que deux tirs dans le quatrième quart-temps, ce qui n’enlève rien à sa solide prestation d’ensemble. Auteurs de 60 points en cumulé, les deux hommes ont été bien soutenus par l’adresse longue distance de Tim Hardaway Jr, et donc ce bon final de Christian Wood.

✅ Domantas Sabonis. Tandis que De’Aaron Fox signait un match costaud mais avec du déchet au tir, l’intérieur a encore touché à tout dans le jeu des Kings pour terminer avec son 14e triple-double de la saison.

⛔ Le secteur intérieur des Mavs. Le bon final de Christian Wood ne doit pas faire oublier la piètre prestation d’ensemble du secteur intérieur texan. Dwight Powell, Maxi Kleber, JaVale McGee : aucun n’a eu vraiment d’impact dans le jeu. Résultat, Jason Kidd a privilégié des joueurs de plus petite taille et Dallas a été globalement et largement dominé dans le secteur intérieur, que ce soit au rebond ou aux points dans la raquette. Son salut est notamment passé par une meilleure adresse à 3-points.

LUKA AU BUZZER POUR LE PLAISIR

Alors que le public était en train de célébrer la victoire de son équipe, Luka Doncic a envoyé un missile qui a traversé tout le terrain avant de finir dans le cercle. Mais juste après le buzzer final, donc le panier n’est pas validé.

https://www.youtube.com/watch?v=8Jw7q_bzj7g

LA SUITE

Mavs (38-42) : réception des Bulls vendredi.

Kings (48-32) : réception des Warriors vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.