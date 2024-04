Les Raptors loupent une très belle occasion face aux Celtics

En back-to-back, les Celtics ont décidé de laisser au repos Jayson Tatum, Marcus Smart et Al Horford. Résultat : le début de rencontre est logiquement à l’avantage des Raptors, pour qui ce match est d’une importance capitale au niveau du classement (13-9). Mais, les joueurs de Joe Mazzulla sont solides collectivement cette saison. Poussés par leur public, ils le prouvent encore une fois ce soir, et terminent le premier quart-temps avec 3 points d’avance face à une équipe de Toronto qui s’est éteinte petit à petit, après un bon départ (31-28).

Sous l’impulsion d’un excellent Malcolm Brogdon, Boston s’envole au score en prenant 10 points d’avance (50-40). Maladroits et dépassés par la cadence imposée par les Celtics, les Raptors sont totalement hors sujet avec seulement 16 points marqués dans le second quart-temps. Les coéquipiers de Jaylen Brown ne se font pas prier, et rentrent aux vestiaires avec 12 points d’avance (56-44).

Toronto entre sérieusement dans le 3e quart-temps, et revient à 8 points sur un panier longue distance signé OG Anunoby (61-53). Malgré une belle résistance des Celtics, les Raptors reviennent dans le match sous l’impulsion de Pascal Siakam, qui réduit l’écart à 5 points (70-65). Boston conserve tout de même 7 points d’avance à l’entame du 4e quart-temps (79-72).

Sur un panier à 3-points, Fred VanVleet, discret jusque-là, ramène les Raptors à seulement 3 longueurs (82-79). Bien servi par Jaylen Brown, Mike Muscala marque à 3-points pour donner 6 points d’avance aux Celtics à trois minutes de la fin (92-86). Les Raptors ne s’en remettront pas, et s’inclinent 97-93.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Celtics solides. Cette équipe de Boston est impressionnante de ressources. Alors qu’ils préparent déjà les playoffs, les Celtics gèrent leur effectif. Mercredi, Jaylen Brown et Robert Williams étaient laissés au repos. Ce soir, c’était au tour de Jayson Tatum, Marcus Smart et Al Horford de souffler. Pourtant, cette gestion d’effectif ne les empêche pas de répondre présent sur le parquet. Après avoir accroché Philadelphie jusqu’au bout la veille, les joueurs de Joe Mazzulla ont disposé des Raptors au TD Garden. Malgré les absents, la balle circule très bien, tout le monde fait les efforts, et les « roles players » répondent présent.

– La mauvaise opération des Raptors. Toronto vient de gâcher une énorme cartouche. Vu les absences côté Celtics, ce match représentait une occasion en or, et c’est une défaite qui coûte cher au niveau comptable, car dans le même temps, les Hawks sont venus à bout des Wizards, reléguant les Raptors à la 9e place de l’Est. Désormais, il faudra un miracle pour que Toronto aille chercher cette 8e place, car les deux derniers matchs de la saison régulière seront face aux Celtics, une nouvelle fois, et aux Bucks. Autant dire que la mission s’annonce difficile pour les joueurs de Nick Nurse…

TOPS/FLOPS

✅ Malcolm Brogdon. En sortie de banc, il a été une nouvelle fois excellent avec 29 points à 10/19 au tir dont 4/6 à 3-points.

✅ Pascal Siakam. Il a porté les Raptors sur son dos mais en vain. Il termine avec 28 points et 11 rebonds.

⛔️ Fred VanVleet. Il est complètement passé à côté de son sujet avec un vilain 2/14 au tir dont 1/12 à 3-points.

⛔️ Grant Williams. Seulement 2 points à 1/5 au tir en 19 minutes …

⛔️ L’adresse à 3-points des Raptors. C’était (encore une fois) abominable, avec un 6/33 de loin.

LA SUITE

Celtics (55-25) et Raptors (40-40) : deuxième manche, toujours à Boston, dans la nuit de vendredi à samedi (1h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.