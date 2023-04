Au bout du suspense, les Pelicans valident leur billet en « play in »

Défaits la veille par les Kings, les Pelicans se devaient de réagir immédiatement avec la réception d’un autre gros calibre de l’Ouest : Memphis. Mais, sans Ja Morant ni Luke Kennard laissés au repos, les Grizzlies ont fini par craquer au bout d’un match fou, qui s’est conclu en prolongation par la victoire de la Nouvelle Orléans (138-131).

Un match fou car les Grizzlies sont arrivés en Louisiane sur la dynamique de leur victoire facile face aux Blazers et ont compté jusqu’à 19 points d’avance en deuxième quart, derrière la performance monstrueuse de Jaren Jackson Jr. (40 points, 9 rebonds).

Mais, obligée de s’imposer au moins une fois sur ses trois derniers matchs, La Nouvelle Orléans a su réagir en fin de match, infligeant un 22-6 ébouriffant en dernier quart. Propulsés par leur adresse extérieure retrouvée, et notamment Trey Murphy III (30 points, 4 passes) et Herbert Jones (35 points, nouveau record en carrière), les Pelicans ont renversé le cours du match… avant de se faire une grosse frayeur dans les dix dernières secondes du match.

Heureusement, la prolongation arrachée in extremis par les Grizzlies n’a pas réussi à perturber les Pels qui ont dominé les cinq minutes supplémentaires de bout en bout pour s’imposer aux forceps (138-131). Ce succès au bout du suspense garantit officiellement une place en « play in » pour NOLA, à qui il reste deux matchs à disputer pour connaître son adversaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cavalier seul des Grizzlies. Même sans Ja Morant, Memphis a des atouts offensifs de premier ordre. La preuve en a été faite en première mi-temps à La Nouvelle Orléans cette nuit. Jaren Jackson Jr. est ainsi parti très fort, avec 14 points dès le premier quart. Mais c’est surtout en deuxième quart-temps que les Grizzlies ont fait un sérieux écart, comptant jusqu’à 19 points d’avance sur un tir de Dillon Brooks, auteur de 14 points en première mi-temps. À 57% aux tirs dont 42% à 3-points pour 69 points inscrits (et 52 encaissés), Memphis a fait feu de tout bois en première mi-temps !

– L’énorme retour des Pels… presque gâché. Dos au mur à la mi-temps, les Pels ont réussi à garder leur sang-froid et surtout à reprendre leur marche en avant, recadré par 12 points à 4/4 aux tirs du très précieux vétéran CJ McCollum, bien aidé par Herbert Jones. Le salut est ensuite arrivé de leur sophomore : Trey Murphy III, qui a bien allumé la mèche derrière l’arc en dernier quart. C’est lui qui a lancé un cinglant 22-6 avec trois banderilles d’affilée, bientôt suivi par Ingram et McCollum. Mais, à +5 à 13 secondes de la fin, les Grizzlies ont réussi un improbable retour avec un 3-points plus la faute pour Dillon Brooks, suivi de deux lancers de JJJ pour égaliser. Un crève-coeur pour des fans en furie après le retour des leurs…

– Une prolongation à sens unique ! Dans la période supplémentaire, les Pels se sont rapidement rachetés auprès de leur public chaud brûlant, en démarrant sur un 10-0, encore initié par Murphy avec deux bombes à 3-points. Pas forcément connu pour ses qualités offensives, Herb Jones a parachevé le travail et la meilleure soirée offensive de sa carrière, avec 35 points au total, alors que Jaren Jackson Jr. se retrouvait au sol après une glissade.

TOPS/FLOPS

✅ Herbert Jones. Il avait dépassé la vingtaine à deux reprises cette saison seulement. Hier soir, l’ailier a fait parler la poudre avec 21 points… à la mi-temps ! Il finit à 35 points, élément majeur de cette victoire cruciale des Pels.

✅ Trey Murphy III. Aussi bien sniper que gros dunkeur, il a fourni l’étincelle qui a mis le feu au Smoothie King Center de La Nouvelle-Orléans avec sa rafale de 3-points en dernier quart, et même en prolongation. Lui aussi atteint la trentaine de points !

✅ CJ McCollum. Jamais deux sans trois… CJ McCollum est le troisième larron à finir à 30 points ou plus chez les Pels dans le même match (ce qui est une première dans l’histoire de la franchise). L’arrière vétéran a été précieux pour relancer les siens au retour des vestiaires.

⛔️✅ Brandon Ingram. L’ailier scoreur des Pels avait très mal démarré son match (seulement 4 points à la mi-temps) mais il a su trouver petit à petit son rythme pour finir à 24 points, 13 passes et 6 rebonds tout de même. Et un paquet de tirs clutch !

✅ Jaren Jackson Jr. Le polyvalent intérieur des Grizzlies était l’option n°1 de son équipe et il a parfaitement assumé avec 40 points et 9 rebonds au final. Seul hic, sa deuxième mi-temps plus laborieuse en adresse…

LA SUITE

Memphis (50-30) : avant-dernier match de la saison et déplacement à Milwaukee dans la nuit de vendredi à samedi.

New Orleans (41-39) : avant-dernier match de la saison et réception des Knicks dans la nuit de vendredi à samedi.

