Stats & Highlights | Une grosse glissade pour les Wolves, les Cavaliers font le travail

On peut passer rapidement sur le duel entre Orlando et Detroit, remporté par le Magic, qui n’avait pas d’intérêt dans leur fin de saison à suspense. La défaite des Kings contre les Spurs ne permet pas à Sacramento de profiter du revers des Grizzlies, pour se rapprocher de la deuxième place à l’Ouest.

La défaite des Wolves, la troisième de suite en plus, contre les Blazers est notable. Rudy Gobert et sa bande peuvent s’estimer heureux de voir le Thunder et les Mavericks s’incliner dans le même temps car ils auraient été en grand danger sinon. Les Pelicans et les Lakers ont désormais creusé l’écart avec Minnesota, toujours neuvième de l’Ouest.

Enfin, les Cavaliers se rapprochent de l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. Encore une victoire (ou une défaite de New York) et ce sera validé.

Minnesota – Portland : 105-107

Les Wolves ne vont pas bien dernièrement et cette réception des Blazers, largement diminués et remaniés, qui n’ont plus rien à jouer, était parfaite pour se relancer. Sauf que Minnesota a des soucis de concentration face aux faibles équipes. Ce fut encore le cas.

Après un dunk d’Anthony Edwards, les Wolves comptent pourtant douze points d’avance en fin de troisième quart-temps. C’est alors que les Blazers passent un 19-4 pour passer devant. Anthony Edwards parvient à redonner de l’avance à deux minutes de la fin, mais Shaedon Sharpe fait la différence avec six points dans un 8-3. Malgré une dernière possession, Minnesota ne se sauve pas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – San Antonio : 134-142 (après prolongation)

Encore un rendez-vous manqué par les Kings devant leur public. Après avoir raté la qualification pour les playoffs devant leurs fans, ils pouvaient désormais remporter le titre de division, ce qui aurait été une première pour la franchise depuis vingt ans.

Mais les Kings ont été dominés par les Spurs, en ayant même onze points de retard en troisième quart-temps. De’Aaron Fox réveille les siens en dernier acte avec 16 points et inscrit le panier qui permet d’égaliser. Les deux équipes partent en prolongation et les Spurs peuvent compter sur Doug McDermott, auteur de 22 points en dernier quart-temps et en prolongation, pour leur offrir la victoire.

Orlando – Detroit : 128-102

20e défaite en 21 matches pour les Pistons, qui n’ont existé que dans le premier quart-temps dans cette partie. Le Magic passe ensuite un 23-4 pour commencer le deuxième quand Detroit accumule les ballons perdus.

Les 20 points de Killian Hayes ne font qu’illusion et les Floridiens peuvent se passer de Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. en dernier quart-temps, tant l’écart était grand. Avec cette nouvelle défaite, Detroit se dirige tout doucement vers la pire saison de son histoire…

Cleveland – Indiana : 115-105

Les Cavaliers ont rebondi après leur défaite contre les Knicks, mais ils ont mis le temps. Car les Pacers avaient les commandes pendant un bon moment, ayant compté jusqu’à onze points d’avance en première période.

Puis, en seconde, Donovan Mitchell inscrit 21 points, dont 17 dans le troisième quart-temps, Cleveland reprend le contrôle et s’impose finalement.

