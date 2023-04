Zach LaVine et les Bulls retournent violemment les Grizzlies

On sait que les comebacks sont de plus en plus larges et fréquents en NBA mais ce match entre Chicago et Memphis a été particulièrement marquant dans le domaine.

Agressifs et s’évertuant à jouer vite, les Grizzlies avaient en effet pris 23 points d’avance (61-38) dans le deuxième quart-temps, la troupe de Ja Morant menant encore de 15 points (68-53) à la mi-temps. La suite sera complètement inversée, avec des Bulls qui prennent leurs adversaires à leur propre jeu, pour retourner la match.

Chicago remporte le troisième quart-temps 40-16 pour prendre le contrôle et filer vers la victoire, malgré une petite frayeur sur un retour à une possession, rapidement calmée par Zach LaVine et compagnie (128-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux salles, deux ambiances. Difficile de faire plus différent que les deux mi-temps de ce match. En première période, les Grizzlies semblaient ainsi intouchables, entre agressivité, adresse à 3-points et jeu rapide et direct pour mettre les Bulls dans les cordes. En seconde période, ce fut totalement l’inverse, Chicago reprenant la recette face à une équipe de Memphis qui forçait et confondait vitesse et précipitation…

– 40-16. Même si on s’habitue aux variations extrêmes en NBA, passer de -23 à +21 dans un même match reste extrêmement violent. Avec notamment ce 17-0 pour prendre le contrôle de la partie en fin de 3e quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. 36 points à 13/19 au tir, 9 passes décisives et le meilleur +/- du match à +25. L’arrière/ailier a été le principal bourreau des Grizzlies, inscrivant des paniers pas toujours faciles pour plomber le moral de ses adversaires et nourrir le momentum de son équipe. Une très, très grosse performance.

✅ Coby White. Le remplaçant semble trouver un peu de constance ces derniers temps, et son énergie a en tout cas été particulièrement utile et contagieuse. Ses 19 points, 6 rebonds et 4 passes ont été précieux.

✅ Jaren Jackson Jr. Meilleur marqueur de son équipe, dont il est le stabilisateur, avec 31 points, JJJ a fait mal aux Bulls quand il était sur le terrain. Le souci, ce sont encore et toujours ses fautes, qui l’obligent à laisser ses partenaires se débrouiller sans lui. C’est quand il sort dans le troisième quart-temps que ça vrille pour Memphis…

⛔️ Les pertes de balle de Ja Morant et Desmond Bane. Les deux camarades du « backcourt » ont été l’illustration de cette vitesse qui s’est transformée en précipitation. Alors que leurs accélérations avaient fait très mal aux Bulls en première mi-temps, elles se sont transformées en pertes de balle après la pause, donnant des munitions pour les contre-attaques adverses, aidant Zach LaVine et sa troupe à renverser la partie.

LA SUITE

Chicago (38-40) : duel décisif face aux Hawks, mardi soir (02h00)

Memphis (49-29) : les Grizzlies reçoivent les Blazers, mardi soir (02h00), pour se relancer

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.