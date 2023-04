Les Bucks mettent K.O. les Sixers dès le premier round !

Les Bucks n’ont pas tendu l’autre joue ! Battus de 41 points par les Celtics devant leur public la semaine dernière, les joueurs de Mike Budenholzer se sont vengés sur les Sixers dans l’affiche de la soirée avec une victoire 117-104.

Dans une rencontre peut-être décisive dans la course au MVP, Giannis Antetokounmpo a survolé les débats avec ses 33 points, 14 rebonds et 6 passes. En fait, les Bucks ont envoyé les Sixers dans les cordes dès le premier quart-temps avec des déboulés de Giannis, l’adresse lointaine de Khris Middleton ou encore le dunk de Grayson Allen. Après six minutes, il y a déjà 16 points d’écart (29-13).

Les Sixers vont grignoter leur retard au fil des minutes pour revenir à quatre unités (77-73) dans le 3e quart-temps. Mais les Bucks, par Bobby Portis et Joe Ingles, vont répondre par un 16-2 à cheval sur les 3e et 4e quart-temps pour passer une fin de soirée tranquille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame parfaite. Dans une grosse ambiance, les Bucks ont débuté le match par un 8 sur 8 aux tirs, transformé en 12 sur 13 ! Le jeu est parfaitement espacé, et les shooteurs, comme Khris Middleton, Joe Ingles ou encore Brook Lopez, se sont régalés des décalages créés par Giannis Antetokounmpo.

– Milwaukee doit encore patienter. Avec un bilan de 56 victoires pour 22 défaites, les Bucks ne sont pas encore assurés de finir premier. En effet, les Celtics (54-24) possèdent le « tie-breaker » sur Milwaukee, et en cas d’égalité, c’est Boston qui finira à la première place. Pour les Sixers (51-27), il reste une infime chance de terminer deuxième, mais il faudra tout gagner et espérer que les Celtics perdent tous leurs matches… On le saura très vite puisque le prochain match est face à Boston.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Un match référence pour lui dans sa façon d’attaquer la défense des Sixers et de piéger PJ Tucker. Dans la course au MVP, il gagne son duel avec Embiid.

✅ Brook Lopez. C’est lui qui donne le ton au match par son adresse et surtout sa défense sur Joel Embiid. On ne voit pas comment le trophée de meilleur défenseur pourrait lui échapper.

✅ Le duo Portis-Ingles. Il faudra compter sur eux deux en playoffs pour sanctionner les bancs adverses. Ils sont durs au mal et opportunistes en attaque.

✅ Tyrese Maxey. Le meilleur joueur des Sixers cette nuit. Il joue sans complexe, et il apporte de la folie dans un jeu très stéréotypé.

⛔James Harden. Il a souffert face à Jrue Holiday, et on voit clairement que physiquement, il est diminué.

LA SUITE

Milwaukee (56-22) : réception des Wizards mardi.

Philadelphie (51-27) : réception des Celtics mardi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.