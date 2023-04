Nuggets – Warriors : le contre de la gagne pour Jamal Murray !

Toujours privés de Nikola Jokic, blessé au mollet pour le troisième match de suite, les Nuggets ont néanmoins réussi à se débarrasser des Warriors pour réussir un « sweep » de saison régulière, une quatrième victoire de suite dans leurs confrontations directes avec les champions en titre (112-110).

Pourtant, ça commençait fort pour les Warriors, partis sur les chapeaux de roue avec un 14-6 sur les épaules de Klay Thompson. Golden State va faire la course en tête toute la première mi-temps et ce, jusqu’en dernier quart, mais la maladresse chronique des « Splash Bros » va finir par plomber définitivement les Warriors.

Klay Thompson finit ainsi avec 25 points à 9/28 aux tirs, alors que Stephen Curry a vécu une soirée encore plus compliquée avec seulement 21 points à 8/28 aux tirs, dont un tout petit et très inhabituel 2/14 à 3-points…

Ce succès étriqué mais si précieux à domicile rapproche les Nuggets de l’avantage du terrain pour l’intégralité des playoffs à l’Ouest. Avec une autre victoire sur ses quatre dernières rencontres, ou une seule défaite de Memphis dans le même temps, Denver empochera la tête de série n°1 dans sa conférence, ce qui serait tout bonnement une première dans l’histoire de la franchise du Colorado.

Pour les Warriors, l’heure est grave avec une cinquième place partagée avec les Clippers… avec les Lakers juste derrière qui ont une belle dynamique ayant remporté trois matchs de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un match ultra décousu. Rapidement en tête en première mi-temps, jusqu’à mener d’une quinzaine de points, les Warriors s’étaient déjà fait rattraper à la pause. Mais Golden State a réussi à garder le cap, et un maigre pécule d’avance jusqu’au dernier quart. À +3 au début du quatrième quart, les Warriors ont même repris un peu d’air pour mener de 7 longueurs après un 8-3 initial. Mais c’était avant le coup d’accélérateur fatal des locaux, passés de 99-96 à 109-98, soit un 10-2 cinglant conclu par un dunk tonitruant de Peyton Watson. Mais ce n’était pas fini… Dans les cinq dernières minutes, les champions de la Baie sont revenus du diable vauvert pour recoller à -2 sur un tir improbable de Klay Thompson à 3-points dans le coin ! Ce dernier aura deux balles de match, à 3-points dans l’axe du cercle, la première un poil trop long et la seconde contrée par Jamal Murray !

— Jamal Murray en patron. Entre Warriors et Nuggets, on s’attendait plus sûrement à un duel à distance de scoreurs patentés entre Stephen Curry et Jamal Murray, avec Klay Thompson comme arbitre… Mais non, en dernier quart, c’est bien Donte DiVincenzo (9 points) qui a tenu la dragée haute à l’archer canadien des Rocheuses (10 points). En manque cruel d’adresse, le duo Curry – Thompson a tout simplement déchanté et n’a pas pu forcer la décision, à l’image de cet ultime contre de Jamal Murray sur Klay Thompson au bout du temps réglementaire.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. En l’absence de Nikola Jokic, il a pris les choses en main pour les Nuggets. Avec 26 points et 8 passes, plus 2 contres et 2 interceptions, Jamal Murray a été leader jusqu’au bout, inscrivant 10 points en dernier quart dont plusieurs tirs importants. Et le contre final pour assurer la victoire !

✅ Michael Porter Jr. Auteur d’un double-double à 29 points et 11 rebonds, l’ailier termine tout simplement avec la meilleure évaluation du match, avec un bon pourcentage aux tirs (10/17). Présent de loin comme de près, MPJ a parfaitement su hausser son niveau de jeu pour alimenter l’attaque de son équipe.

✅ Donte DiVincenzo. Aussi bien capable de coups d’éclats comme de passer à travers un match tel un fantôme, il était dans un bon soir à Denver. L’arrière passé par Villanova a bouclé son troisième double-double de la saison, le plus convaincant à 18 points et 13 rebonds, dont un gros coup de pression en dernier quart pour tenter un comeback malheureusement trop court…

✅ ⛔ Les « Splash Bros ». Avec leur 17/56 aux tirs en cumulé, dont un 7/30 à 3-points qui ne leur ressemble pas, les frangins filoches des Warriors ont vécu une sale soirée à Denver. Stephen Curry en particulier a bu le calice jusqu’à la lie avec un dernier quart douloureux (3 points à 1/8)…

LA SUITE

Denver (52-26) : déplacement à Houston mardi.

Golden State (41-38) : réception du Thunder mardi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.