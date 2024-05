Stats & Highlights | Les Suns et les Clippers continuent de couler, les Wolves et les Grizzlies d’avancer

Les paris sont ouverts : qui, entre les Clippers et les Suns, parviendra le premier à stopper sa série noire ? Les deux équipes ont enregistré une sixième défaite d’affilée. Les premiers face à Atlanta, les seconds contre Cleveland.

Le Jazz ne va guère mieux puisqu’avec son revers à Memphis, il reste sur sept défaites en huit matches. Pour les Grizzlies, tout va bien, même sans Ja Morant, avec une sixième victoire de rang.

Autre équipe en forme à l’Ouest : les Wolves. Rudy Gobert a été précieux pour renverser les Rockets et ainsi signer un quatrième match sans défaite.

Memphis – Utah : 123-118

Sans Ja Morant ni Steven Adams, les Grizzlies ont pu compter sur leur collectif (sept joueurs à au moins neuf points) pour dominer le Jazz. Et aussi sur les vingt ballons perdus de Lauri Markkanen et sa bande. Desmond Bane (24 points) et ses coéquipiers ont fait l’écart en deuxième quart-temps avec 43 points marqués.

Il y a donc presque quinze points d’avance à la mi-temps et le Jazz est plombé par ses nombreuses possessions gâchées. Après la pause, les joueurs de Will Hardy parviendront à se rapprocher, mais sans jamais passer devant. Ils s’inclinent pour la septième fois en huit matches alors qu’à Memphis, on enregistre une sixième victoire d’affilée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 111 PHI 123 TOR 117 POR 105 IND 116 CHA 111 MIA 101 BRO 102 MEM 123 UTH 118 HOU 96 MIN 104 OKC 120 DAL 109 PHO 98 CLE 112 LAC 108 ATL 112

Houston – Minnesota : 96-104

Comme souvent cette saison, les Rockets sont incapables de garder une avance. Ils ont commencé la partie avec un 11-0 en premier quart-temps, et en première période, l’écart est monté à presque vingt points.

Après la pause, les deux équipes se répondent mais ce sont encore les joueurs de Stephen Silas qui sont devant, avec un 5-0 pour conclure le troisième quart-temps.

Rudy Gobert (18 points, 11 rebonds) se montre avec quatre points dans un 11-0 pour commencer le dernier acte quand Houston devient maladroit. Kenyon Martin Jr. pense stopper l’hémorragie, mais les Wolves enfoncent le clou avec un 6-0. Martin Jr. et Kevin Porter Jr. répondent avec un 8-2, mais Gobert, avec un dunk, lance un 6-0 fatal aux Texans.

Phoenix – Cleveland : 98-112

Cette fois, face aux Cavaliers, les Suns, sans Chris Paul, n’ont pas eu une dernière tentative pour arracher une prolongation. Cleveland était bien plus fort, avec un 14-0 pour conclure le premier quart-temps. Pendant de longues minutes, la défense de Phoenix n’a aucun impact sur Donovan Mitchell et sa bande.

Puis, en début de dernier quart-temps, les troupes de Monty Williams reviennent à un point. Ce sont alors les remplaçants de Cleveland, Raul Neto et Lamar Stevens notamment, qui vont faire la différence avec un gros 27-6 qui va tuer les Suns et les enfoncer encore plus dans la crise.

LA Clippers – Atlanta : 108-112

Après le deuxième quart-temps, on semblait se diriger vers une victoire des Hawks, qui avaient collé 41 points à la défense des Clippers, privés de Paul George, en douze minutes. Puis les Californiens réagissent en troisième acte. Marcus Morris enchaîne les paniers à 3-pts, Los Angeles passe un 21-4 et le match est relancé.

Mieux encore : à six minutes de la fin, Kawhi Leonard donne onze points d’avance aux Clippers. Trae Young et Dejounte Murray accélèrent et infligent un 11-0 aux Clippers, qui déjouent totalement entre ballons perdus et shoots manqués.

L’ailier des Clippers égalise à 76 secondes de la fin, mais Trae Young, 14 unités dans le dernier quart-temps, donne l’avantage aux Hawks face aux manqués de Kawhi Leonard et Marcus Morris.

