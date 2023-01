Le Thunder profite de l’absence de Luka Doncic pour dominer Dallas

On s’attendait à un duel de scoreurs entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic mais ce dernier, touché à la cheville gauche, a dû déclarer forfait au dernier moment. Qu’importe, SGA a fait son match, à 33 points, 5 rebonds, 5 passes et le Thunder s’est imposé plutôt facilement face à Dallas (120-109), empochant donc une deuxième victoire de suite, la troisième de suite à domicile.

Pourtant, portés par une adresse infernale à 3-points, les Mavs ont commencé le match tambour battant, avec un 15-5 d’entrée de jeu. Mais les Dinwiddie, Bullock, Hardaway voire Bertans se sont rapidement essoufflés (8/29 à 3-points sur les trois derniers quarts), subissant pour le coup le retour furieux du Thunder en deuxième quart (36-21).

Malgré 27 points et 16 rebonds de Christian Wood et 21 points, 8 passes de Spencer Dinwiddie, Dallas n’a pas réussi à tenir le rythme du Thunder en deuxième mi-temps. Il faut dire que Shai Gilgeous-Alexander les a mis dans le mixeur avec un troisième quart ébouriffant à 17 points, l’écart devenant trop important en dernier quart, alors justement que SGA piquait un ballon pour un dunk facile de Lu Dort en contre-attaque.

Avec une marque bien équilibrée dont un cinq majeur intégralement au-dessus de la dizaine, et un banc performant, le Thunder confirme sa bonne forme du moment, en tout cas à domicile…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC passe la seconde en 2e quart. Comme face à Boston (un 40-21) ou Washington (33-25), le Thunder a frappé fort en deuxième quart hier soir à domicile. Les Mavericks ont effectivement été repoussés dès la première mi-temps avec un cinglant 36-21 porté par sa défense (tenant les Mavs à 6/20 aux tirs) et son banc (23 points). A eux trois, Aaron Wiggins, Eugene Omoruyi et Lindy Waters III ont apporté 18 points sur la période, ne négligeant pas leurs tâches défensives : « Notre défense en deuxième quart a été super, notre défense en deuxième mi-temps a été plutôt bonne », se satisfaisait Coach Daigneault. « Ils ont dû aller chercher leurs paniers en deuxième mi-temps. »

– SGA porte l’estocade dès le 3e quart. Auteur de 17 de ses 33 points en 3e quart, Gilgeous-Alexander a définitivement mis la tête sous l’eau à ses adversaires. Avec son style bien à lui, sans avoir l’air d’y toucher, et sa capacité à aller provoquer les fautes, le meneur du Thunder a été chirurgical pour maintenir son équipe aux avants postes. Une performance reconnue par Wood : « Il réalise une superbe saison. Il a pu partir à gauche, il a pris de la vitesse, il a trouvé ses spots, il a créé pour les autres. Il a obtenu beaucoup de paniers plus la faute et s’est beaucoup retrouvé sur la ligne des lancers. »

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. 33 points en 36 minutes, sans le moindre tir à 3-points réussi (sur un seul tenté), SGA a encore frappé face aux Mavs. Le meneur scoreur du Thunder s’est régalé dans la défense gruyère des Texans, usant et abusant des Ntilikina et Bullock, collés à ses basques.

✅ Kenrich Williams. Col bleu par excellence, Kenrich Williams était dans un bon soir face à Dallas. Le spécialiste de la défense a eu la main heureuse avec 14 points à 6/8 aux tirs dont 2/3 à 3-points, auquel il a ajouté 9 rebonds. Depuis le début de l’année 2023, il tourne à un excellent 8/10 derrière l’arc !

✅ Christian Wood. Sans Doncic, Wood a logiquement hérité du statut d’option n°1 en attaque et l’intérieur ne s’est pas privé pour faire du chiffre. Avec ses 27 points et 16 rebonds, il réalise non seulement un gros double-double mais il établit son record de saison aux rebonds.

⛔ Tim Hardaway Jr. Maladroit avec 19 points inscrits après 18 tirs tentés (pour 6 réussites seulement), le shooteur de Dallas n’a pas réussi un grand match, loin de là. A l’image de sa première mi-temps terminée à 1/9 aux tirs… S’il a sauvé les apparences avec 12 points en 12 minutes en 3e quart, c’était trop peu trop tard.

LA SUITE

Dallas (23-18) : déplacement chez les Clippers mardi.

Oklahoma City (18-22) : déplacement à Miami mardi.