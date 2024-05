Toujours sans Joel Embiid, James Harden et les Sixers maîtrisent tranquillement les Pistons

Pas de Joel Embiid pour les Sixers, mais ça n’a pas causé de problème face aux Pistons, la pire équipe de l’Est.

James Harden était en effet quasiment déjà en triple-double à la mi-temps, et la troupe de Doc Rivers a rapidement pris le contrôle de la rencontre, derrière une défense agressive qui a provoqué énormément de pertes de balle de la part des jeunes joueurs du Michigan, et une bonne circulation du ballon pour trouver le joueur démarqué.

À plusieurs reprises, les Pistons se sont pourtant rapprochés, mais Tyrese Maxey et les siens ont à chaque fois réussi le petit coup de collier qui leur a permis de filer tranquillement à la victoire (123-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La pression défensive de Philadelphie. Montrezl Harrell n’est pas Joel Embiid en tant que libéro de la défense, mais la première ligne défensive a fait un gros travail pour harceler les extérieurs adverses, en étant très dynamique et active. Résultat : 22 pertes de balle pour Killian Hayes et ses coéquipiers…

– Les Sixers accélèrent au besoin. Trois petits coups d’accélérateur ont suffi pour permettre à Philadelphie de vivre une soirée tranquille. À la manœuvre, James Harden a d’abord utilisé Montrezl Harrell pour créer le premier écart. « The Beard » était encore à la baguette dans le deuxième quart-temps alors que c’est davantage Tyrese Maxey qui a été le protagoniste du dernier coup de collier. En tout cas, ça a suffi pour les Sixers.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Un match à sa main pour le meneur des Sixers, quasiment déjà en triple-double à la mi-temps et qui a fait ce qu’il voulait de la défense des Pistons. 20 points, 11 rebonds et 11 passes sans forcer.

✅ Paul Reed et Montrezl Harrell. Sans Joel Embiid, les deux intérieurs ont apporté leur dynamisme et leur opportunisme. Ils compilent 38 points et 18 rebonds.

✅⛔ Killian Hayes. Ses 26 points à 11/17 et 6 passes sont un peu en trompe l’oeil car le Français a surtout fait ses stats en fin de match, face à des Sixers en roue libre. Avant ça, il avait d’abord été au service de ses coéquipiers mais la défense mobile adverse l’a gêné, et ses passes ont souvent été bien anticipées par Philadelphie.

⛔ Jaden Ivey. Le rookie continue de souffler le chaud et le froid. Le chaud, c’est cette énergie et cette capacité à percuter en permanence. Le froid, c’est qu’il ne pense souvent qu’à ça et que ça devient beaucoup trop prévisible. 10 points à 4/13 au tir, 6 rebonds, 6 passes mais 4 pertes de balle et le pire +/- (-14) du match.

LA SUITE

Philadelphie (24-15) et Detroit (11-32) : les deux équipes se retrouvent mardi, cette fois en Pennsylvanie.

