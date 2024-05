En maitrise dans le « money time », les Pacers renversent les Hornets au bout du suspense

Sixième victoire en sept matchs pour les Pacers, bien décidés à s’installer durablement dans le Top 6 de la conférence Est. Sur leur parquet, les hommes de Rick Carlisle ont en effet signé un succès étriqué, acquis en toute de fin de match, face à une équipe des Hornets vaillante, même dominante durant une grande partie du match, mais trop courte dans les moments chauds.

En résumé, après une partie assez déséquilibrée par moments, mais finalement assez disputée dans l’ensemble (les Pacers avaient 14 points de retard dans le second quart-temps), tout s’est joué dans la dernière minute, quand les Pacers ont enchainé stops défensifs et lancers-francs décisifs pour empêcher leurs adversaires de faire le break.

À l’image notamment d’un Myles Turner décisif au possible, qui en l’espace de quelques secondes a enchainé un 2+1 pour égaliser, puis un énorme contre sur Miles Plumlee pour faire le break et sécuriser la victoire.

Plus globalement, ces gros passages du pivot des Pacers se sont inscrits à la conclusion d’un énorme quatrième quart-temps de la part des locaux, auteurs de 43 points pour renverser les Hornets, et ainsi s’assurer leur 23e succès de la saison. Aux airs de « hold-up » au vu de la physionomie globale du match, il faut bien l’admettre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pacers ont aussi bien fini qu’ils ont mal commencé. Le premier quart-temps des Pacers fut effectivement assez inquiétant : seulement 15 points marqués, à 30% aux tirs (dont 0/10 derrière l’arc). Les deux quart-temps suivants ont alors été dédiés à la réduction de l’écart, qui avait grimpé à 14 points dans le deuxième quart-temps. Puis, le dernier quart-temps a finalement vu les coéquipiers de Tyrese Haliburton faire l’inverse de ce qu’ils avaient fait dans le premier quart-temps : louper des paniers. Les locaux inscrivant en effet 43 points à 52% aux tirs durant cet ultime acte, décisif dans la construction de leur victoire, avec notamment un 9/9 salvateur sur la ligne des lancers-francs pour boucler la rencontre.

– Myles Turner, taille patron. Auteur de 29 points, 9 rebonds et 4 contres, le pivot « vétéran » des Pacers a livré son match le plus complet de la saison. Du moins le plus « valuable » pour son équipe. C’est notamment lui, dans le « money time », qui a égalisé à 107-107 à un peu plus d’une minute de la fin du match, avant, quelques secondes plus tard après que les Pacers n’aient pris 3 points d’avance, de contrer proprement un Miles Plumlee monté au dunk pour tenter de réduire l’écart à une unité. Dominant dans la raquette, où il a marqué 18 de ses 29 points tout en assurant son rôle de tour de contrôle en défense de l’autre côté du terrain, réglé sur la ligne de réparation (8/10), Myles Turner a clairement été l’homme du match pour son équipe.

TOPS & FLOPS

✅⛔️ La paire LaMelo Ball – Terry Rozier. Sentiment mitigé quant aux performances des deux compères du « backcourt » des Hornets. Sur le plan comptable, c’est intéressant (13 points et 8 passes pour le premier, 19 points, 6 rebonds et 6 passes pour le second), mais l’impression visuelle a laissé un ressenti différent. Celui d’un duo un peu à la traine, pour lequel tout fut poussif. On pense notamment aux 7 pertes de balle (!) de Terry Rozier, ou aux 6 fautes de LaMelo Ball, qui l’ont égaiement coupé dans son élan, et l’ont surtout privé des deux dernières minutes de la rencontre, alors que son « playmaking » et sa vista auraient sans doute pu faire la différence.

✅ La paire Tyrese Haliburton – Andrew Nembhard. Le « backcourt » des Pacers a été très en vue, et a catalysé l’attaque, par leurs qualités respectives. Par une gestion du tempo toujours aussi précise et juste de la part du premier, qui a compilé 16 points et 13 passes (et 3 interceptions) avec une seule perte de balle, et par une fiabilité aux tirs en bout de chaine pour le rookie canadien, titulaire solidement établi depuis le début du mois de décembre, qui n’a manqué qu’une seule de ses cinq tentatives derrière l’arc, tout en ajoutant 4 passes et 4 interceptions.

⛔️ Bennedict Mathurin. Malgré 26 minutes passées sur le parquet, le rookie des Pacers n’a pas réussi à se rendre très utile durant cette rencontre, du moins en attaque. Car s’il a compilé 5 rebonds et 3 passes, le Canadien, véritable joker offensif en sortie de banc habituellement cette saison, s’est en revanche troué aux tirs, n’inscrivant que 4 points à 1/9 aux tirs.

LA SUITE

– Pacers (23-18) : déplacement à New York, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30)

– Hornets (11-30) : déplacement à Toronto, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.