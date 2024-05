Sérieux, les Raptors se relancent face aux Blazers

Malheur au vaincu dans cette affiche entre les Raptors et les Blazers, pas spécialement sur une bonne dynamique et qui avaient grandement besoin d’une victoire pour se relancer au classement.

Malgré un Damian Lillard plutôt performant (34 points, 8 passes), c’est pourtant la franchise canadienne qui s’est imposée (117-105) ce dimanche soir, pour mettre un terme à sa série de trois défaites de suite. Grâce, notamment, aux bonnes prestations de Pascal Siakam (27 points, 6 passes) et Scottie Barnes (22 points, 9 rebonds, 3 interceptions).

Un succès somme toute logique pour Toronto, installé aux commandes quasiment de bout en bout et beaucoup plus sérieux que Portland, pas suffisamment précautionneux ballon en main et battu pour la septième fois d’affilée à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Toronto a fait preuve de sérieux. En pleine période de doute, les Raptors avaient besoin d’une victoire autoritaire pour repartir de l’avant collectivement et se rassurer un minimum. C’est sans doute pour cette raison que titulaires et remplaçants ont attaqué la rencontre du bon pied, en ne commettant que peu de déchet, en allant chercher leurs points dans la peinture et en serrant la vis en défense. Cela n’a évidemment pas été tout rose du début à la fin mais, dans l’ensemble, les hommes de Nick Nurse ont fait le job et livré une prestation encourageante des deux côtés du parquet, avec un collectif au rendez-vous.

— Des pertes de balle handicapantes pour Portland. Avec leurs 24 ballons perdus (contre seulement 10 côté Raptors), qui leur ont coûté la bagatelle de 29 points, les Blazers se sont plombés tout seuls (ou presque, car la défense canadienne, agressive, a aussi eu son rôle à jouer là-dedans). Une différence bien trop importante pour espérer mieux qu’une nouvelle défaite, la troisième d’affilée. D’autant que le manque de régularité des coéquipiers de Damian Lillard, fantomatiques en début de second quart-temps (14-2…) puis au retour des vestiaires (14-0…), n’a pas non plus aidé, car ils ont dû constamment courir après le score.

TOPS/FLOPS

✅ Scottie Barnes. Plus que Pascal Siakam, le Rookie de l’année en titre a été l’élément qui a fait basculer cette rencontre en faveur des Raptors. Pas toujours régulier cette saison, il avait en tout cas décidé d’activer le mode agressif (7/8 aux lancers), pour punir les Blazers dans la peinture ou même à mi-distance et derrière l’arc, quand la défense adverse lui laissait trop d’espace pour armer son shoot. Une performance solide et complète, dans tous les secteurs de jeu, pour le polyvalent ailier de Toronto, qui se devra de la reproduire aussi souvent que possible. Seule ombre au tableau : son accrochage avec Thaddeus Young, à la mi-temps…

✅ Damian Lillard. Dans le dur depuis quelques matchs, le meneur All-Star a retrouvé des couleurs au Canada. S’il a, certes, commis 7 pertes de balle et mis un peu de temps à entrer dans sa rencontre, « Dame » a toutefois été celui qui a permis à Portland de ne pas sombrer et d’espérer un minimum dans cette partie. D’abord dans le deuxième quart-temps, quand il a instigué ce run de 22-8 qui a réveillé toute son équipe, à la passe et au scoring. Puis dans le quatrième, quand il a tiré les Blazers vers le haut à coup de paniers de loin et près du cercle, pour revenir jusqu’à -3.

⛔ Le banc de Portland. Tout simplement transparents (3 petits points en cumulé…), les cinq remplaçants des Blazers ont plombé leur équipe quand ils sont entrés en jeu, compte tenu de leur manque de productivité. Rapidement mis de côté par leur coach, ils ont surtout souffert de la comparaison avec leurs homologues des Raptors (21 points), et notamment Christian Koloko, Precious Achiuwa ou Thaddeus Young, particulièrement actifs et influents sur le parquet et dans la peinture.

LA SUITE

Toronto (17-23) : réception de Charlotte, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Portland (19-20) : réception d’Orlando, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.