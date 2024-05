Stats & Highlights | La passe de trois pour Minnesota, la crise continue à Phoenix

Toujours sans faire de bruit, les Pacers engrangent. En battant les Blazers, ils remportent un cinquième match de suite à domicile et une septième victoire sur les neuf dernières rencontres.

Pour Cleveland en revanche, fin de série après trois victoires de suite. L’absence de Donovan Mitchell et une forte équipe de Denver ont eu raison des Cavaliers.

Deuxième défaite de suite pour les Wizards quand les Spurs ont disposé des Pistons. Enfin, les Clippers et les Suns sont bien en crise actuellement, avec cinq défaites consécutives. Les premiers sont tombés sur un excellent Rudy Gobert, les seconds sur une équipe du Heat en forme récemment.

Indiana – Portland : 108-99

Après une entame ratée (10-0 pour Portland), Indiana va prendre deux fois les commandes sans tuer la rencontre. Tout va se jouer en dernier quart-temps. Dans un premier temps, Indiana est devant mais Portland répond. Les Pacers égalisent, avant un 4-0 de Damian Lillard et sa bande.

C’est alors que Tyrese Haliburton, toujours aussi à l’aise pour conclure, fait la différence. Il inscrit sept points dans les six dernières minutes. Dans le même temps, les Pacers passent un 15-2 et n’encaissent aucun panier ! La défense et le meneur de jeu ont étouffé les Blazers au meilleur moment pour l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 108 POR 99 PHI 112 CHI 126 TOR 108 NYK 112 NOR 102 BRO 108 MIL 109 CHA 138 OKC 127 WAS 110 SAS 121 DET 109 MIN 128 LAC 115 DEN 121 CLE 108 PHO 96 MIA 104 LAL 130 ATL 114

San Antonio – Detroit : 121-109

Après leur victoire au buzzer à Golden State, les Pistons n’ont pas réussi à enchaîner. Pourtant, les Spurs étaient privés de Devin Vassell, qui va être opéré du genou, puis de Keldon Johnson, qui s’est blessé après seulement quatre minutes. C’est le collectif des Texans qui va permettre de dominer Detroit, porté aussi par un joueur : Tre Jones.

Le meneur de jeu lance les Spurs avec 12 points en première période, tous marqués dans la raquette. Killian Hayes (18 points, 7 passes et 5 rebonds) et les Pistons n’ont pas les solutions et tombent face à un Tre Jones qui termine avec 25 points, et brise la mauvaise série des Spurs. Ces derniers restaient sur trois défaites.

Oklahoma City – Washington : 127-110

La soirée fut longue pour les Wizards. Privés de Bradley Beal, les joueurs de la capitale ont été pris à la gorge par ceux du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey (50 points à eux deux) et les autres passent un 14-2 en début de premier quart-temps.

L’écart est fait, il s’accentue avec un 8-0 en fin de première période et jamais Washington ne reviendra sous la barre des dix points. La faute à leur maladresse extérieure (7/24 à 3-pts), aux ballons perdus (20) et à une défense à côté de la plaque, qui a laissé Oklahoma City marquer trop facilement.

Denver – Cleveland : 121-108

Les cercles sont décidément capricieux à Denver. Comme contre les Celtics, les arbitres ont interrompu la rencontre pour régler un problème avec un panier. Heureusement pour les joueurs, l’attente n’a pas été aussi longue que face à Boston (30 minutes), avec seulement dix minutes de patience.

Mais ça ne semble pas perturber les Nuggets, qui ont en plus profité de l’absence de Donovan Mitchell. Jamal Murray et sa bande font le break en début de troisième quart-temps, avec un 13-4. Les Cavaliers, malgré le retour de Darius Garland, sont dépassés en défense et maladroits aux lancers-francs, quand Nikola Jokic (28 points, 15 rebonds, 10 passes) brille à nouveau.

Minnesota – LA Clippers : 128-115

Sans Paul George ni Kawhi Leonard, les Clippers allaient-ils inverser la tendance et enfin mettre un terme à leur mauvaise série ? Non. Les Wolves ont bien entamé la rencontre, avec notamment dix points d’Angelo Russell dans le premier quart-temps. Rudy Gobert aussi est très bon (25 points, 21 rebonds) et Minnesota insiste à l’intérieur.

Les Wolves terminent la première période sur un 19-7, mais ils sont bousculés en troisième quart-temps. Déjà parce que les Clippers répondent avec un 10-0 et aussi parce qu’Anthony Edwards, touché à la hanche, quitte ses coéquipiers. Solides, les troupes de Chris Finch réagissent avec un 8-0 et ne tremblent pas le reste de la partie pour valider leur victoire. La troisième de suite.

Phoenix – Miami : 96-104

Les mauvaises nouvelles continuent de s’empiler du côté de Phoenix. Déjà bien diminués, les Suns ont perdu Chris Paul en deuxième quart-temps, touché à la hanche. Même si le Heat était lui aussi privé d’un joueur important, Tyler Herro, ça fait beaucoup pour les finalistes 2021, qui ont été dominés par les Floridiens.

Victor Oladipo, auteur de son meilleur match de la saison avec 26 points, a été l’homme de la partie avec notamment ses deux paniers en fin de quart-temps.

Pour conclure le premier et donner sept points d’avance, puis dans le troisième, pour garder cinq unités de plus que Phoenix. C’est encore l’ancien d’Indiana qui scelle la victoire du Heat avec un panier primé à 90 secondes du terme.

