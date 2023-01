Les Knicks frôlent la catastrophe à Toronto

Huit victoires de suite, puis cinq défaites en suivant, avant d’enchainer sur quatre victoires consécutives. Tel est le bilan très cyclique des Knicks, irréguliers au possible, depuis maintenant un mois.

Cette quatrième victoire de suite, la première à Toronto depuis 2015 et la 100e de Tom Thibodeau à la tête du club, était d’ailleurs à l’image de ce mois écoulé : faite de hauts et de bas. Les coéquipiers d’un très bon Julius Randle (32 points et 11 rebonds) frôlant en effet la catastrophe, au terme d’un match qu’ils avaient pourtant bien en main pendant un long moment.

Dominants tout au long de la rencontre (l’écart montant à +17 en première mi-temps), à l’exception d’un trou d’air à la fin du troisième quart-temps, les hommes de « Thibs » ont perdu leur sang-froid et leur maitrise quand les Raptors, menés de 16 points à quatre minutes de la fin et n’ayant alors plus rien à perdre, ont opté pour une press tout-terrain. Affichant alors toutes les peines du monde à remonter correctement le ballon, et à dérouler leur jeu sur demi-terrain, pendant que les hommes de Nick Nurse, une possession après l’autre, grignotaient leur retard.

Finalement, c’est Jalen Brunson, d’un 2+1 décisif dans la dernière minute alors que les Raptors étaient revenus à trois petites unités seulement, qui a scellé le succès de New York, acquis bien plus difficilement que prévu.

Même si l’improbable braquage n’était finalement pas loin, les Raptors, sur l’ensemble de la rencontre, n’avaient pas les armes pour rivaliser, les coéquipiers de Fred VanVleet bouclant le match à 42% aux tirs. Un pourcentage plus faible que celui des Knicks… derrière l’arc, auteurs d’un énorme (et salvateur) 16/37 dans l’exercice, soit 43%.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks ont mis le verrou sur Pascal Siakam. La dernière fois qu’ils l’avaient joué, fin décembre, il avait marqué 52 points, sur le parquet du Madison Square Garden, et les Raptors avaient gagné. Alors, les Knicks ont abordé cette rencontre avec une volonté (logique) de l’empêcher de récidiver. Et ça a fonctionné, « Spicy P » n’inscrivant cette fois que 18 points à 4/14 aux tirs, récoltant la moitié de ses points sur la ligne des lancers-francs. Ce sont principalement Quentin Grimes et Julius Randle qui se sont brillamment relayés sur l’intérieur camerounais, leurs coéquipiers s’assurant parallèlement de venir doubler le plus souvent possible, notamment en tête de raquette, le forçant à lâcher le cuir.

– Julius Randle avait un message à faire passer. Absent du Top 10 du « frontcourt » de la conférence Est, dans le premier retour des votes des fans pour le All-Star Game, l’ailier-fort des Knicks, qui sera probablement sélectionné par les coachs pour le match des étoiles le mois prochain, avait peut-être un message à faire passer, alors qu’un certain… Pascal Siakam figurait lui à la 6e place des votes parmi les intérieurs. Auteur de 32 points et 11 rebonds, dont un énorme coup de chaud dès le premier quart-temps (19 points à 5/7 derrière l’arc), « Ju » a frappé fort, et a propulsé son équipe vers ce succès.

TOPS & FLOPS

✅ Les titulaires des Knicks. On vient de parler de Julius Randle, homme du match pour son équipe, mais ses quatre collègues du cinq majeur n’étaient pas en reste non plus, bien au contraire. On commence bien sûr avec la performance de Jalen Brunson. D’abord en difficulté en première mi-temps, le meneur est monté en puissance après la pause, inscrivant d’ailleurs plusieurs paniers décisifs en fin de match, dont le « dagger » qui sauvait la mise aux siens. Ses 26 points et 8 passes ont ainsi fait oublier ses 5 pertes de balle. Très grosse mention honorable aussi pour Mitchell Robinson, qui comme tous les pivots qui affrontent la faiblarde raquette des Raptors a fait un carnage au rebond, avec 18 prises, dont 8 étaient des rebonds offensifs. Grâce à lui, les Knicks ont bénéficié d’un grand nombre de secondes chances. Enfin, la paire d’arrières Immanuel Quickley – Quentin Grimes a aussi brillé, dans des registres différents. Le premier dans son rôle habituel de « 3-and-D », apportant 4 tirs primés et une défense exemplaire sur les extérieurs des Raptors et sur Pascal Siakam, le second en apportant un bon volume de jeu (13 points et 5 rebonds), et une sérénité balle en main sous-estimée en complément de Jalen Brunson et Julius Randle (4 passes sans aucune perte de balle).

✅ Fred VanVleet & Gary Trent Jr. En cumulant 55 des 108 points des Raptors, la paire d’arrières s’est effectivement imposée comme le gros point positif, dans cette défaite. Le meneur, même si toujours autant fâché avec son tir (9/21), apportant de tout : 28 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 interceptions. L’arrière, car la triste attaque des Raptors en avait terriblement besoin, se cantonnant davantage à du scoring et du shoot extérieur, avec 27 points à 8/16 aux tirs, dont 4/8 derrière l’arc.

⛔️ Les deux bancs. Avec seulement 15 points marqués de part et d’autre, par les remplaçants. Dont 9 chacun, pour les seuls Miles McBride d’un côté, et Chris Boucher de l’autre. Ce match était un duel de titulaires, entre ces deux équipes dont l’apport des remplaçants est bien souvent fluctuant.

LA SUITE

– Raptors (16-23) : réception des Blazers, dimanche soir (21h30)

– Knicks (22-18) : réception des Bucks, dans la nuit de lundi à mardi (01h30)