Malgré leur maladresse, Kevin Durant et Kyrie Irving font leur loi à la Nouvelle-Orléans

Après leur défaite à Chicago mercredi, les Nets repartent déjà de l’avant en s’imposant à la Nouvelle-Orléans (102-108). Au cœur d’une maladresse collective, les New-Yorkais évitent ainsi le démarrage d’une série de défaites, ce qu’ils n’ont déjà plus connu depuis la mi-novembre.

Après un premier quart-temps équilibré (28-27), les locaux, portés par CJ McCollum et Naji Marshall, avaient pourtant confortablement viré en tête à la pause (64-53). Kevin Durant et les siens ont réagi de manière autoritaire dans un troisième quart-temps maîtrisé pour repasser devant à douze minutes de la fin (85-88).

Dans un dernier acte qui s’est joué à une possession, c’est finalement Kyrie Irving qui a eu le dernier mot pour porter son équipe vers la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maladresse, quand tu nous tiens. Avec seulement 43.5% sur le match, les Nets n’ont pas beaucoup plus brillé dans ce secteur que les Pelicans (40%). Équipe la plus adroite de la ligue en général depuis le début de la saison (51% !), les joueurs de Brooklyn ont montré qu’ils pouvaient s’imposer malgré ces soucis d’adresse. C’était seulement la deuxième fois cette saison que l’équipe new-yorkaise s’imposait en shootant avec moins de 47% de réussite. Kyrie Irving et Kevin Durant ont cumulé un piètre 16/48 aux tirs…

– Les Pelicans glissent. Encore leaders il y a peu de leur conférence, les Pelicans sont désormais 3e à l’Ouest et surtout avec deux victoires de retard sur les premiers, les Nuggets. Encore privés de Brandon Ingram, et surtout de Zion Williamson pour plusieurs semaines, les Pels viennent de perdre trois de leurs quatre dernières sorties. Pas l’idéal avant d’entamer un « road trip » pas simple à l’Est (Mavs, Wizards, Celtics, Pistons et Cavs). D’autant qu’ils sont beaucoup moins à l’aise lorsqu’ils voyagent (7 victoires – 10 défaites).

TOPS/FLOPS

✅ Nic Claxton. Meilleure évaluation de la soirée à égalité avec Kevin Durant. Le pivot des Nets n’a pas raté un tir de la soirée et s’est comporté comme une force dissuasive au cercle avec ses cinq contres. Un match solide de « role player » à l’instar des prestations de Royce O’Neale, qui a bien rebondi après son cauchemar à Chicago (en étant malade), ou d’un T.J. Warren efficace.

✅ Naji Marshall. Si CJ McCollum a assumé ses responsabilités dans l’attaque des Pelicans, en l’absence de la paire Ingram – Williamson, l’ailier a fait preuve de davantage d’efficacité au « scoring ». Un rebond de plus et il s’offrait son premier double-double de la saison.

⛔ Joe Harris. Toute petite sortie pour le shooteur qui sortait d’un match à 2 points à 1/5 aux tirs à Chicago. Cette nuit en 14 minutes, il n’a pas apporté beaucoup plus que ses trois fautes personnelles.

LA SUITE

Pelicans (24-15) : déplacement à Dallas la nuit prochaine.

Nets (26-13) : déplacement chez le Heat dimanche.