Les Lakers puissance 4

Toujours privés d’Anthony Davis, les Lakers n’ont toujours pas perdu en 2023 ! Vainqueurs cette nuit des Hawks (130-114) dans un match maîtrisé de bout en bout, les coéquipiers de LeBron James enchaînent un 4e succès de rang, et ils se rapprochent des places qualificatives pour le « play-in ».

Cette nuit, on s’est dit d’entrée qu’ils allaient passer une bonne soirée puisque c’est Thomas Bryant, à 3-points, qui a lancé les hostilités, tandis que Juan Toscano-Anderson ponctuait un 9-2 après 70 secondes de jeu. Dans un premier temps, Dejounte Murray résiste, mais les Hawks vont rapidement baisser les bras.

La faute à l’entrée en jeu de Russell Westbrook qui permet aux Lakers de prendre 10 points d’avance, tandis que Kendrick Nunn retrouve sa patte. Après douze minutes, l’écart est fait (37-28), et les joueurs de Darvin Ham enchaînent avec un 14-2 pour prendre 21 points d’avance (51-30).

Côté Atlanta, aucune réaction, et le retour en jeu des titulaires ne change rien. C’est Dennis Schroder qui en remet une couche, et LeBron, bien servi par Westbrook, porte l’écart à +26 (62-36). A la pause, les Lakers ont inscrit 70 points avec cinq joueurs à 10 points et plus. LeBron n’est que le 4e marqueur de l’équipe…

La deuxième mi-temps sera sans grand intérêt malgré le réveil de Trae Young, et les Lakers vont parvenir à conserver une avance de 15-20 points pendant toute la deuxième mi-temps. A l’arrivée, une 4e victoire de suite, la 5e en six matches, et les voilà sur les talons du Jazz, actuellement 10e de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un bilan positif sans Davis. On en parle peu mais Darvin Ham réalise tout de même une petite prouesse puisque ses joueurs affichent désormais un bilan positif sans Anthony Davis : 6 victoires pour 5 défaites. C’est d’autant plus remarquable que cette nuit, il manquait aussi Lonnie Walker, Troy Brown, Damian Jones et Austin Reaves. Résultat : les Lakers ont aligné leur 21e cinq de départ différent !

La justesse de LeBron. Après un match à soigner un mauvais rhume, LeBron était de retour, et il n’a pas eu besoin de planter 40 points et plus pour sauver l’équipe. Une stat impressionne : c’est son 12e match de suite à 50% et plus aux tirs. Il est monté en puissance au fil du match, et son 4e quart-temps est parfait pour éviter toute frayeur avec quelques gros dunks pour enflammer la Crypto.com Arena.

TOPS/FLOPS

✅Russell Westbrook. Il va falloir penser sérieusement à lui pour le trophée de meilleur 6e homme. Il remplit parfaitement son rôle d’energizer, et c’est lorsqu’il est entré en jeu que les Hawks ont explosé. Il termine à une passe du triple-double.

✅ Thomas Bryant. Un nouveau double-double pour la doublure d’Anthony Davis. Son 3-points, dès la première possession, a donné le ton au match. Sa domination au rebond a permis de lancer beaucoup de jeu rapide.

✅ Kendrick Nunn. Enfin un gros match de sa part, et c’est lui, en 2e quart-temps, qui se charge de mettre la tête des Hawks sous l’eau.

✅Trae Young. Transparent en première mi-temps, il s’est réveillé au retour des vestiaires. Réellement le seul à tenter de faire bouger les choses, même si ça entraîne du déchet.

⛔John Collins. Après ses deux perf’ face aux Warriors et aux Kings, John Collins retombe dans ses travers. Repoussé au large, il n’en a pas mis une !

LA SUITE

LA Lakers (18-21) : back-to-back du côté de Sacramento.

Atlanta (18-21) : dimanche, toujours dans la même salle, face aux Clippers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.