Programme TV | Les 20 matches de la semaine sur BeIN Sports

Cette semaine encore, BeIN Sports offre à ses abonnés un programme très riche en basket, avec pas moins de 20 rencontres, dont 17 NBA et 3 NCAA, malgré un samedi off (24 décembre oblige).

Évidemment, le Christmas Day de dimanche prendra toute la lumière, mais on suivra également avec une attention particulière la semaine des Bucks contre les Pelicans, les Cavaliers, les Nets puis les Celtics. À retrouver aussi, dimanche soir : la finale du Diamond Head Classic, ce tournoi NCAA organisé à Honolulu (Hawaii) et qui mettra aux prises huit universités (Iona, SMU, Seattle, Utah State, George Washington, Washington State, Pepperdine et Hawaii).

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, avant l’émission NBA Extra.

Toutes les rencontres sur les canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO.

LUNDI 19 DECEMBRE

New Orleans — Milwaukee, à 02h00 (BeIN Sports 4)

Minnesota — Dallas, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

MARDI 20 DECEMBRE

New York — Golden State, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Phoenix — Washington, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)

MERCREDI 21 DECEMBRE

Cleveland — Milwaukee, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

North Carolina — Michigan, à 01h00 (BeIN Sports Max 5)

Brooklyn — Golden State, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Sacramento — L.A. Lakers, à 04h00 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 22 DECEMBRE

North Carolina — Michigan, à 14h30 (BeIN Sports 3)

New Orleans — San Antonio, à 02h00 (BeIN Sports 1)

Utah — Washington, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)

VENDREDI 23 DECEMBRE

Philadelphie — L.A. Clippers, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

Brooklyn — Milwaukee, à 01h30 (BeIN Sports 1)

L.A. Lakers — Charlotte, à 04h30 (BeIN Sports Max 4)

DIMANCHE 25 DECEMBRE

New York — Philadelphie, à 18h00 (BeIN Sports 1)

Dallas — L.A. Lakers, à 20h30 (BeIN Sports 1)

Boston — Milwaukee, à 23h00 (BeIN Sports 1)

Golden State — Memphis, à 02h00 (BeIN Sports 1)

Diamond Head Classic, à 03h00 (BeIN Sports Max 6)

Denver — Phoenix, à 04h30 (BeIN Sports 1)