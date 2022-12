C’est Jimmy Butler qui a inscrit les paniers importants pour permettre au Heat de dominer le « money-time » face aux Clippers mais, en amont, c’est Bam Adebayo qui avait porté l’équipe de Miami.

Avec son mélange de mobilité, de vista et de puissance, l’intérieur floridien a fait très mal à Ivica Zubac ou Nicolas Batum, qui n’ont pas réussi à l’éloigner du cercle. Il termine ainsi la rencontre avec 31 points à 14/21, accompagnés de 10 rebonds (dont 4 offensifs) ainsi que 4 passes décisives. Et un +/- de +13.

Après la déception suite aux revers consécutifs face à Memphis et Detroit, Bam Adebayo est bien conscient que le Heat doit désormais passer la vitesse supérieure, pour remonter au classement alors que les finalistes de conférence en titre ne pointent pour l’instant qu’à la 10e place de la conférence Est avec 12 victoires pour 14 défaites.

Pour l’intérieur, cela passera par son agressivité offensive.

« Le plus important pour moi, c’est de continuer de shooter » explique-t-il. « Je vais sur mes spots. J’ai l’impression que c’est le plus important pour nous. Quand j’arrive à aller à mes spots (zones préférées), tout va bien. Je me sens bien. Et tous mes coéquipiers sont à l’aise quand je shoote comme ça. Il ne s’agit pas seulement de tirs. C’est une question d’affirmation de soi, d’opportunités. » Et d’imposer sa volonté à l’adversaire.