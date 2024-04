À l’usure, Miami fait plier les Clippers en quatrième quart-temps

Qui dit back-to-back dit absence de Kawhi Leonard côté Clippers. En revanche, Paul George (29 points, 8 rebonds, 7 passes) était bel et bien là pour la franchise californienne, même s’il n’a pas été en mesure d’empêcher le Heat de l’emporter, à l’arraché (115-110).

Un succès à mettre principalement au crédit de Bam Adebayo (31 points, 10 rebonds) et Jimmy Butler (26 points, 5 rebonds, 8 passes, 4 interceptions), impériaux de bout en bout pour permettre à Miami de se relancer, après deux défaites de rang assez fâcheuses. Quant aux joueurs de Los Angeles, ils s’inclinent pour la deuxième fois de suite en Floride.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Bam Adebayo et Jimmy Butler, un duo qui cartonne. Décevant cette saison, et peut-être encore plus lors de ses deux dernières défaites contre Memphis puis Detroit, Miami devait l’emporter cette nuit et son duo majeur, Adebayo/Butler, a répondu présent. Symbole de la domination floridienne dans la raquette, le puissant Adebayo a été immense pendant trois quart-temps, et surtout dans le troisième (15 points), pour appuyer sur la faiblesse intérieure de Los Angeles. Quant à l’omniprésent Butler, il s’est notamment distingué dans le dernier acte (8 points), se payant le luxe d’achever les Clippers avec plusieurs paniers décisifs.

— Encore une fin de match mal négociée par Los Angeles. Déjà battus la veille en Floride, et plus précisément à Orlando, en passant à côté de leur quatrième quart-temps et de leur prolongation, les Clippers se sont de nouveau ratés dans les moments chauds cette nuit. Encore dans le coup à sept minutes de la fin (95-95), ils ont ensuite perdu pied, accumulant notamment les pertes de balle en attaque, en plus de subir la loi de Jimmy Butler en défense. Les efforts de Paul George et Reggie Jackson n’ont pas pu y changer grand-chose.

TOPS/FLOPS

✅ Paul George. Sans Kawhi Leonard, et pour son troisième match de reprise seulement, « PG13 » a prouvé qu’il était bel et bien rétabli de sa blessure aux ischio-jambiers. Dans tous les bons coups, ou presque, il a noirci la feuille de stats, gâchant surtout très peu de munitions au shoot (10/20, dont 5/11 à 3-pts), mais commettant tout de même quelques pertes de balle préjudiciables (4, au total). Il n’empêche que l’ailier All-Star a globalement séduit et cette performance doit désormais lui permettre de lancer sa saison pour de bon.

✅ Le duo Herro/Martin. Derrière Bam Adebayo et Jimmy Butler, le Heat a également pu compter sur les belles prestations de Tyler Herro (19 points, 9 rebonds) et Caleb Martin (17 points et 8 rebonds, dont 16 unités dans le seul deuxième quart-temps). Tout n’a peut-être pas été parfait, que ce soit au shoot pour Herro (6/17) ou dans la régularité pour Martin (1 petit point dans trois des quatre quart-temps), mais les moments où ils se sont le plus mis en évidence ont au moins eu le mérite de faire beaucoup de bien à Miami. Et c’est bien là l’essentiel.

⛔ Le déchet de Los Angeles. Même si leur adresse à 3-pts (17/36) leur a longtemps permis d’exister et de se donner de l’air dans cette partie, les Clippers ont fini par payer leur incapacité à prendre soin du ballon : 16 pertes de balle, dont plusieurs dans le money-time du quatrième quart-temps. Une statistique qui fait d’autant plus mal quand on sait que le Heat, déjà dominateur dans la peinture (58 points à 32), n’a perdu que 8 ballons ou qu’il a marqué 22 unités après une perte de balle californienne.

LA SUITE

Miami (12-14) : réception de San Antonio, samedi soir (23h00).

Los Angeles (14-13) : déplacement à Washington, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.