Stats & Highlights | Les Grizzlies et les Pelicans à la chasse aux Nuggets

Grosse victoire des Hawks, sans Trae Young ni John Collins, contre les Nuggets, qui restaient sur quatre victoires consécutives. Cette défaite (sans oublier celle des Suns) permet à New Orleans et Memphis de se rapprocher du sommet de l’Ouest.

Pour leur troisième victoire de suite, Zion Williamson et sa bande ont infligé une dixième défaite de suite aux Spurs. Ja Morant et compagnie ont eux disposé des Sixers.

Cleveland a été sérieux pour dominer Orlando et Charlotte a serré les dents pour conserver sa victoire contre Washington. En revanche, pour Indiana, la défense ne répond plus : deuxième défaite de rang, cette fois contre Utah, et deuxième match avec plus de 135 points encaissés…

Charlotte – Washington : 117-116

Après une première mi-temps réussie, avec 74 points marqués et 15 d’écart en leur faveur, les Hornets ont enfoncé le clou en troisième quart-temps pour prendre 22 points d’avance. On pouvait alors se dire que Charlotte avait fait le plus dur…

Bradley Beal et ses coéquipiers vont alors se lancer dans un comeback. Les Wizards insistent à l’intérieur et remportent le dernier acte 28-10, mais l’arrière et ses coéquipiers se manquent plusieurs fois pour passer devant dans les derniers instants. Beal perd notamment deux ballons et manque un tir dans la dernière minute.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 116 ATL 117 DEN 109 BOS 116 MIA 120 BRO 114 TOR 105 CLE 107 ORL 96 MIL 129 LAL 133 MEM 117 PHI 109 SAS 99 NOR 117 PHO 121 HOU 122 UTH 139 IND 119 GSW 119 CHI 111

Cleveland – Orlando : 107-96

Donovan Mitchell n’a pas fait de détails. Dans les neuf premières minutes de la partie, l’ancien du Jazz inscrit 16 points, soit un de plus que le Magic, et il lance ainsi les Cavaliers vers la victoire.

Orlando se rapprochera en première période sans passer devant et Cleveland fera l’écart en troisième quart-temps. L’arrière signe 34 points, Evan Mobley compile 19 points et 13 rebonds et Kevin Love est revenu de sa blessure au pouce.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 116 ATL 117 DEN 109 BOS 116 MIA 120 BRO 114 TOR 105 CLE 107 ORL 96 MIL 129 LAL 133 MEM 117 PHI 109 SAS 99 NOR 117 PHO 121 HOU 122 UTH 139 IND 119 GSW 119 CHI 111

Atlanta – Denver : 117-109

Sans Trae Young ni John Collins, les Hawks ont pourtant dominé la première période. Nikola Jokic était alors très discret. Puis le double MVP et les Nuggets ont réagi après la pause, avec un 14-1, pour revenir dans la partie et même passer devant.

Ils sont encore à seulement trois unités d’Atlanta après un panier primé de Bruce Brown à moins de quatre minutes du terme. Dejounte Murray (34 points) et ses coéquipiers passent alors un 8-0 fatal pour infliger une première défaite à Michael Malone et ses troupes après quatre succès.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 116 ATL 117 DEN 109 BOS 116 MIA 120 BRO 114 TOR 105 CLE 107 ORL 96 MIL 129 LAL 133 MEM 117 PHI 109 SAS 99 NOR 117 PHO 121 HOU 122 UTH 139 IND 119 GSW 119 CHI 111

San Antonio – New Orleans : 99-117

Gregg Popovich (absent pour des raisons médicales) n’a pas assisté à la dixième défaite de suite de ses joueurs ni au show de Zion Williamson. La star des Pelicans est très en forme actuellement et il compile 30 points et 15 rebonds.

Pour dominer les Spurs, le All-Star a été bien aidé par Jonas Valanciunas (21 points et 11 rebonds). Les deux intérieurs ont insisté en troisième quart-temps et New Orleans a passé un 19-5 qui a fait très mal à San Antonio. Troisième victoire de suite pour Zion et sa bande.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 116 ATL 117 DEN 109 BOS 116 MIA 120 BRO 114 TOR 105 CLE 107 ORL 96 MIL 129 LAL 133 MEM 117 PHI 109 SAS 99 NOR 117 PHO 121 HOU 122 UTH 139 IND 119 GSW 119 CHI 111

Memphis – Philadelphie : 117-109

Après un premier quart-temps équilibré, les Grizzlies accélèrent en deuxième puis en troisième. Ja Morant (28 points) et Jaren Jackson Jr. (22) assurent la marque quand Steven Adams fait de son mieux pour contenir Joel Embiid (35 points en 26 shoots).

Les Sixers sont menés de 18 points en dernier acte, mais ils font un dernier effort pour revenir sous la barre des dix unités, à cinq points même à trois minutes de la fin. Jackson Jr. contre Embiid puis marque et Memphis tient le coup pour l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 116 ATL 117 DEN 109 BOS 116 MIA 120 BRO 114 TOR 105 CLE 107 ORL 96 MIL 129 LAL 133 MEM 117 PHI 109 SAS 99 NOR 117 PHO 121 HOU 122 UTH 139 IND 119 GSW 119 CHI 111

Utah – Indiana : 139-119

Face à une défense quasiment inexistante, Lauri Markkanen et compagnie n’ont eu aucun mal à faire des différences. Même le rookie Walker Kessler s’est régalé avec 20 points à 7/7 au shoot. Les Pacers ont pris l’eau de partout.

Déjà dominés dans le premier quart-temps, ils encaissent un 17-0 dans le deuxième. Bennedict Mathurin réagit un peu après la pause, mais là encore, le Jazz enchaîne les paniers, Markkanen et Kessler en tête, pour envoyer Indiana dans les cordes. Deuxième défaite de suite pour les Pacers, deuxième victoire de rang pour le Jazz.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.