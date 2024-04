Malgré le festival Poole, les Warriors se font peur face aux Bulls

Les Warriors ne perdent plus à domicile. Quelques jours après leur défaite à Dallas, les Californiens ont retrouvé le chemin de la gagne avec un 9e succès de rang dans leur antre, face aux Bulls (119-111). Ils ont dû sortir une grosse fin de match face à des joueurs de Chicago revenus à un point, après avoir été menés de 19 unités en fin de troisième quart-temps.

Parti sur des bases très offensives dès le premier quart-temps (35-33), ce match a progressivement basculé en faveur des champions en titre dans le deuxième quart-temps. Confortablement en tête à la pause (63-52), ils ont pu compter sur un Jordan Poole complètement inarrêtable en attaque pour creuser l’écart le plus conséquent de la partie vers la fin du troisième quart-temps (86-67).

On pouvait alors imaginer qu’un long « garbage time » était en préparation. C’était sans compter sur l’abnégation de quelques hommes du banc d’en face, dont Goran Dragic et Javonte Green, qui, possession par possession, ont commencé à mettre en question cet écart.

Sur un tir à 3-points en « catch-en-shoot » de Zach LaVine, à un peu plus de deux minutes de la fin, Chicago ne comptait ainsi plus… qu’un point de retard (110-109). Mais les Bulls subissaient la réponse instantanée de Draymond Green depuis la même distance et les Warriors, avec le sérieux de Klay Thompson sur la ligne, finissaient finalement de se faire peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La suffisance des Warriors. Avec plus de 17 ballons perdus par match en moyenne cette saison, les Californiens sont les 2e plus mauvais élèves de la ligue en la matière, derrière les Rockets. Cette rencontre a été une nouvelle illustration de leurs difficultés à prendre soin du ballon. À l’image de Stephen Curry qui, en plus de ses soucis de fautes (son expulsion a été annulé à une minute de la fin grâce à un challenge victorieux de Steve Kerr), a perdu le plus le cuir. Ses étourderies auraient pu être fatales dans ce quatrième quart-temps, les Bulls ayant ainsi inscrit 27 points après leurs « turnovers », là où les Warriors n’en ont inscrit que 6 dans les mêmes circonstances.

– Le choix de coaching de Steve Kerr. Alors que Jordan Poole était vraiment très chaud, le coach des Warriors a préféré réinjecter Andrew Wiggins sur le parquet à six minutes de la fin, tandis que Chicago poussait au score, et on n’a plus revu le joker offensif de la fin du match. Steve Kerr a tenté de le remettre à deux minutes du terme, avant de se raviser. Privé de « money time », Jordan Poole a tout de même écopé d’une faute technique pour avoir célébré un panier en rentrant sur le terrain, à l’instar de Draymond Green sur le parquet des Wolves récemment.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Très belle éruption offensive pour le 6e homme des Warriors. Auteur d’un gros premier quart-temps, le remplaçant a été la principale explication à l’écart creusé dans la troisième période, avec notamment un tir envoyé sans dribbler à quelques centimètres du logo central qui méritait bien un tirage de langue. Moins inspiré dans le dernier acte, contré même au cercle par Javonte Green, il n’a pas joué dans les dernières minutes.

✅ Draymond Green. Il faudra encore patienter avant son premier triple-double de la saison. Mais l’intérieur a encore touché à tout et s’est surtout montré décisif dans les derniers instants avec ce panier à 3-points, à deux minutes de la fin, ou son contre sur la tentative lointaine d’Alex Caruso quelques secondes plus tard.

✅ Goran Dragic. Le comeback des Bulls porte la marque du Dragon. Celui-ci n’a fait que de bons choix dans l’attaque en se montrant patient et altruiste, et en variant les rythmes. Il n’a pas perdu un ballon.

✅ Nikola Vucevic. Alors que le tandem DeMar DeRozan – Zach LaVine a souffert en matière d’adresse (12/33), le pivot a signé un match solide, terminé par son 12e double-double de la saison. Maladroit lui aussi de loin, il a fait des dégâts en se rapprochant du cercle. On a bien aimé voir Zach LaVine insister avec lui pour le servir poste bas dans le dernier quart-temps.

⛔ DeMar DeRozan. L’ailier est passé à côté comme rarement cette saison. Après avoir manqué ses six tentatives en première période, il s’est réveillé dans le troisième quart-temps avant de retomber dans le mutisme offensif dans le dernier.

LA SUITE

Warriors (12-11) : réception des Rockets, la nuit prochaine.

Bulls (9-13) : déplacement à Sacramento, dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.