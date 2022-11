Ben Simmons, la confiance retrouvée

Il y a eu un déclic chez Ben Simmons, et on peut le fixer au 13 novembre. Avant cette date, l’arrière des Nets tournait à 5.2 points, 6.2 rebonds et 5.9 passes de moyennes, et il n’avait jamais atteint la barre des 10 points. Le tout à 44.4% aux tirs.

Depuis cette date, c’est le jour et la nuit puisqu’il tourne désormais à 14.6 points, 7 rebonds et 6.4 passes de moyenne. Le tout à 77% aux tirs ! Preuve qu’il va mieux, son +/- est passé de -5 à… +35 !

« C’est la santé. Il a enfin retrouvé ses jambes. Il a été absent pendant deux ans. Vous ne lui avez même pas donné une chance ! Vous l’avez critiqué après chaque foutu match » s’emporte Markieff Morris. « Mais le gars n’avait pas joué pendant deux ans. Evidemment, vous n’y connaissez rien car aucun de vous n’a joué en NBA. Il devait retrouver son physique. Il y a des contacts chaque soir. Jouer 30 minutes et plus chaque soir, ça prend du temps. »

Il a fallu être fort dans la tête pour encaisser les critiques mais aussi accepter de jouer à 20% de son potentiel, sachant les remarques que ça allai engendrer. « Evidemment, j’ai entendu certaines choses, mais je sais qui je suis, et je me suis forcé à revenir au niveau nécessaire pour aider l’équipe à gagner. »

« On peut voir qu’il prend beaucoup de plaisir sur le terrain, surtout en défense »

Est-ce une question de physique ou de confiance ? La réponse avec Kyrie Irving.

« Il joue simplement avec beaucoup plus de confiance, et ça commence avec la confiance en soi » estime le meneur All-Star. « Il fallait qu’il croie en lui. Je suis fier de lui. Je veux simplement qu’il continue à être plus régulier dans son approche. On peut voir qu’il prend beaucoup de plaisir sur le terrain, surtout en défense. Cela fait une grosse différence pour nous. »

Qu’en pense Ben Simmons ? « C’est vrai que je sens cette confiance. Je sais qui je suis, et je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que l’équipe a besoin, et je continue de bosser sur mon physique et sur le terrain. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il vient d’encaisser un back-to back dans lequel il a cumulé 65 minutes. Il est de plus en plus proche de son meilleur niveau. « Jusqu’à présent, je ne m’étais jamais senti aussi bien. En plus, c’était aussi un back-to-back. Je pense que mon temps de jeu devait être moindre, mais j’ai essayé d’insister ».

Alors que son coach voulait le sortir, c’est Ben Simmons qui a demandé à rester sur le terrain car il se sentait bien.